Jaký byl pro vás letošní rok co se týče vystupování a zpívání?

Tento rok byl velmi náročný a zároveň pestrý, protože jsem končila vysokoškolské studium hudebního umění na Pedagogické fakultě UK. Školu jsem absolvovala v dubnu diplomovým koncertem, kde jsem zpívala školní repertoár, který obsahoval operní árie a skladby klasických skladatelů. V tom samém měsíci jsem měla koncert v Iránu na pozvání velvyslanectví. Vedle toho jsem zpívala na různých kulturně-společenských akcích na Slovensku.

Jaké písně máte ve svém repertoáru, co všechno obsahuje váš žánrový záběr?

Můj repertoár je velmi rozsáhlý. Zpívám francouzské i původní slovenské šansony, americké jazzové standardy, evergreeny v několika jazycích, to znamená anglicky, česky, italsky, francouzsky nebo německy... Celkově - podle potřeby - jsem schopná zazpívat ve dvanácti jazycích. Uvádím i známé muzikálové a filmové melodie nebo již vzpomínaný klasický repertoár.

Pamatuji si, jak vás v televizní talentové soutěži vychválila Lucie Bílá. Jak vám tehdy bylo?

Navzdory zkušenostem jsem byla velmi napjatá a plná očekávání, jak mne zhodnotí, a to, že mě nakonec vychválila celá porota, pokládám za nejkrásnější zadostučinění mojí celoživotní práci na sobě, na mém hlase. Přiznám se, že vždy, když mě pochválí člověk, který je ze šoubyznysu a který tomu navíc rozumí, je to pro mne obrovské povzbuzení pro další práci.

Vy ale nejste ve zpívání žádný nováček. Zpíváte řadu let, máte za sebou neskutečné množství vystoupení ať už v Paříži, Římě, Kapském městě, Teheránu nebo Torontu.

Moje kariéra není přímočará, zvláště poté, když můj otec a bratr před lety emigrovali na Západ. Tehdy jsem nemohla studovat umění a nešlo ani cestovat, i když jsem už tenkrát měla nabídky od nejlepších kapel.

To mělo dosah na můj pracovní i soukromý život a pořádně to brzdilo můj profesionální rozvoj. Zažila jsem mnoho pádů a vždy jsem se znovu postavila na nohy, protože moje touha a potřeba zpívat mě od dětství nikdy neopustila a neopustí. Je to můj život. Teprve až po roce 2000, kdy se moje situace změnila, jsem jako zpěvačka procestovala kus světa.

Co vaše další umělecké plány na příští rok? Plánujete i nějaké CD?

Každý rok si dělám takovou soukromou bilanci. Letos jsem se tedy věnovala hlavně studiu, čímž bylo méně času na koncertování a natáčení. To bych v příštím období ráda změnila. Chci se vrátit na koncertní jeviště - a ráda i na ta česká. I kvůli tomu rozšiřuji repertoár. Mám v hlavě pár projektů, které bych chtěla zrealizovat právě na CD. To ale záleží také na sponzorech. Jako první bych chtěla uvést původní slovenské respektive české písně nazpívané česky nebo slovensky. Jako nefalšovaná Čechoslovenka - Češka po mamince, Slovenka po otci - s tím nemám žádný problém.