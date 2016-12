Největší slávu zažila na konci šedesátých a začátkem sedmdesátých let, kdy byla členkou bratislavského kabaretu Tatra revue a kdy se její pěvecká kariéra slibně rozjížděla.

Díky hitům jako Neveríš - uveríš, Bronzové leto, Nedeľa nebo V hlbokom tichu bodovala v rozhlasovém vysílání stejně jako v Malé televizní Hitparádě. Štíhlá a nakrátko ostříhaná černovláska s výraznou ofinou se několikrát zúčastnila i Bratislavské lyry. Všechno skončilo v roce 1972 a to zrušením scény, kde byla jako doma.

„Pamatuji se, že jsem v roce 1971 uzavřela smlouvu na deset singlů,” vzpomíná Nora Blahová, „což OPUS dodržel, a k tomu bylo dohodnuté, bohužel jen ústně, i vydání dlouhohrající desky v dalším roce. Byla jsem tehdy na dlouhodobějším turné v tehdejším Sovětském svazu, a když jsem se po třech měsících vrátila do Bratislavy, čekalo mě doma nepříjemné procitnutí - vypovězení jejich smlouvy bez uvedení důvodu, což ale v té době bylo normální.”

Krátce potom skončilo i její divadelní angažmá v bratislavské Tatra revue (později krátce jako Revue Bratislava), kde působila pět let a kde to měla moc ráda. „Kabaretní divadlo Tatra revue, dá se říct, to byla moje alma mater a moje velká láska. Byla jsem v šoku, když jsem se tehdy vrátila z toho sovětského turné a na dveřích divadla jsem viděla ceduli s nápisem Z technických důvodů zavřeno. Přestala jsem zpívat, protože jsem neměla ani kde...”

Přitom se nedá říct, že by zahořkla, i když to pro ni na začátku nebylo jednoduché. Ale otřepala se a scénu populární hudby roky sleduje, stejně tak má přehled o nových talentech a hudbu nadále miluje stejně jako hru na klavír. Dávno už pochopila, že život je přece jenom o něčem jiném, proto je nad věcí. Téměř dvacet let pracovala v Galerii města Bratislavy - v Mirbachovském paláci, kde organizovala kulturní programy, koncerty a vernisáže. Později se vrátila ke své původní profesi - pedagogické činnosti a na gymnáziu učila němčinu.

Když se před časem objevila stále šarmantní zpěvačka v rámci televizního pořadu Repete, aby připomněla své hity, mnozí nevěřili vlastním očím. Vypadala totiž skvěle a neuvěřitelně mladě. Samotnou ji prý ten ohlas překvapil. Byl to zájem publika, který jí přinutil k dalším vystoupením a natočení CD. Oprášila na něm v novém aranžmá staré hity, přičemž si k polovině písní naspala sama texty.

Uměleckou dráhu Nory Blahové připomene již brzo nová publikace o česko-slovenských pop legendách, kterou připravuje pro pražské nakladatelství Grada Publishing autor tohoto článku.