Narodila se krátce před koncem druhé světové války - 18. září 1944 v Paříži. Její rodiče tam předtím odjeli za prací. Na rodné Slovensko se vrátili, když byly jejich dceři dva roky. Tenkrát se usadili v Komárně, kde se v "lidušce" Tatjana učila na klavír.

A že byla talent, přesvědčila později na přijímacích zkouškách na bratislavskou konzervatoř. I když hru na klavír nakonec vystudovala, díky náhodě se stala osobitou zpěvačkou se specifickým hlasem, který nikoho nenapodoboval nebo nepřipomínal.

Její profesionální začátky spadají do roku 1963, kdy začala zpívat s tehdy slavnou kapelou Gustava Offermanna, s níž projela takřka celou západní Evropu. Za další dva roky patřila k nejpopulárnějším a nejprodávanějším slovenským zpěvačkám. Několikrát se představila také festivalu Bratislavská lyra a k jejím prvním hitům patřily písně jako Hello baby, hello boy, Casanova, duet s Marcelou Laiferovou Čítam si horoskop nebo Ako malý psík

První album natočila s Orchestrem Gustava Broma, s nímž koncem 60. let absolvovala celou řadu koncertů doma a v zahraničí. Kapelníkovi se líbila její angličtina, ale i to, že uměla zpívat jazz. Potom byla hlavní hvězdou v novém koncertním programu Silver Seven Show (prezentovaném také jako Sedem strieborných), kde ji doprovázeli slovenští hudebníci.

Zatímco ještě v roce 1970 vystoupila na Kubě, ale stejně tak nadšeně jí tleskali v Německu, Rakousku, Bulharsku nebo tehdejší Jugoslávii, v právě nastolené normalizaci doma v Československu se nad ní začaly pomalu stahovat mraky. Doba se změnila, padaly zákazy a omezení. V případě Tatjany Hubinské vadilo několik písní (například protest song Strhnite masky nebo skladba Roztvorili sa nebesá, která vznikla po okupaci v roce 1968), a dost možná i ony anglicky nazpívané písně s Bromem.

Potom ji už nikdo nikam nezval, diář zel prázdnotou. Přesto to ještě nevzdala a navázala spolupráci s country skupinou Jazdci, ale to už byla definitivně její labutí píseň. Nakonec na veškeré zpívání rezignovala a stala se z ní paní v domácnosti.

Když jí v 80. letech volali z televize, jestli by nechtěla vystoupit v diskotéce pro starší a pokročilé, s díky odmítla. Už tehdy ale měla vážné zdravotní problémy, média o ní nepsala. Teprve až v dubnu roku 1999 noviny oznámily, že 6. dubna 1999 zemřela v Bratislavě ve věku čtyřiapadesáti let.

