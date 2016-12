Prozraďte, jak dopadly červencové koncerty s Milanem Drobným?

Koncerty, které proběhly ve slovenských lázních Nimnica, Dudince, Piešťany a Vranov nad Topľou, byly velmi úspěšné. Myslím, že publikum bylo spokojené, však Milan také zazpíval to nejlepší ze svého repertoáru. Teprve až potom jsem si s rodinou odskočil do Itálie, kam jezdíme v létě pravidelně. Letos to bylo po jednadvacáté. Prostě to tam miluji, ale hlavně si potřebuji také dobít baterky...

Po návratu z dovolené jste si odskočil do Zvolenu, kde jste otevíral vernisáž k výstavě Věčné návraty - a před vámi jsou koncerty Jiřího Štědroně...

Ano, čekají mě tři koncerty se skvělým zpěvákem Jiřím Štědroněm, členem pražského divadla Semafor. Letos nás můžou vidět a slyšet v Piešťanech, Hlohovci a Bratislavě. Začínáme 24. srpna ve velkém amfiteátru v Piešťanech. Něco podobného jsem dělal s Jirkou Štědroněm na Slovensku už před rokem. Byly to krásné koncerty už jenom proto, že je s ním bezvadná spolupráce. Je to velký profík a moc milý člověk.

Vy ale vůbec rád spolupracujete s českými umělci, před časem jste zorganizoval a moderoval i koncerty Marthy a Teny Elefteriadu...

To máte pravdu, velmi často a velmi rád sem zvu české umělce, kteří mají co říct i slovenskému publiku. Ale mám rád i chvíle mimo vystoupení, kdy jdeme jen tak na kávu anebo si uděláme "grilovačku". To si pak povídáme a je to bezvadné. Jsou to neopakovatelné chvíle plné veselých historek a vzpomínek. Rád se setkávám s lidmi, kteří něco dokázali a přitom zůstali pořád lidmi.

Neunavuje vás pořád to harcování od města k městu?

Vůbec ne. Moje práce je jako kolotoč. Buď stojíte, nebo jedete. Chvíli jsem si odpočinul, ale teď už jsem opět nastartovaný do práce. Proto se tak těším nejen na koncerty Jiřího Štědroně, ale i na novou sezónu, která se rozběhne po prázdninách. Baví mě jezdit od města k městu, protože všude je publikum, které má rádo písničky a dobrou zábavu.