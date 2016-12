Jak byste inscenaci charakterizoval?

Verdi je velkovýpravné, životopisné představení o operním géniovi Giuseppe Verdim. Návštěvníci mají možnost dozvědět se množství informací o tomto slavném skladateli. Je to hudebně-dramatický večer protkaný ukázkami z jeho nejznámějších operních děl. Na své si přijdou nejen milovníci opery, ale i ti, kteří mají rádi činohru, protože Verdiho ztvárňuje známý slovenský herec Ján Kožuch. I prostřednictvím jeho umění budou diváci svědky nejklíčovějších okamžiků tohoto nesmrtelného skladatele oper.

Jakou roli v inscenaci Verdi ztvárňujete vy?

Autorka a režisérka představení Dana Dinková, mimochodem čerstvá absolventka operní režie na Opera Academy Verona, mě obsadila do postavy Oswalda - Verdiho svědomí. Oswald prochází celou inscenací a připomíná Verdimu všechny důležité momenty jeho života v jakési retrospektivě, přičemž inscenace začíná několik minut před smrtí mistra. Oswald, to je postava s velkými možnostmi realizace, když během představení zpívám, mám docela dost činoherního textu a hraji na klavír. Musím ale říct, že si to užívám.

Vybaví se vám ještě, jak se Verdi rodil, vznikal?

Inscenace byla realizovaná na objednávku Státní opery a zároveň to bylo absolventské představení režisérky v rámci jejího studia operní režie na Opera Academy Verona. Možno by bylo lepší adresovat tuto otázku právě jí. Vzpomínám, si, že když jsme s paní režisérkou Dinkovou o všem debatovali, tak vím, že vzhledem k Verdiho neskutečně bohatému životu musela často rozhodovat, které momenty jeho žití v inscenaci ponechat. Dlouho se měnily jednotlivé scény, až jsme se dostali k dnešní finální podobě, která je takřka tříhodinovým "maratónem" na jevišti Státní opery.

Jak se vám zpívá to, co Verdi napsal?

Musím přiznat, že čím jsem starší, tím lépe... Tak jako každý hlas, i můj, věkem dozrává a ví se "popasovat" i s náročnějšími pěveckými party z oper Giuseppe Verdiho. V inscenaci Verdi si pěvecky nejvíc užívám ukázku z árie Jaga - Credo - z opery Otello. Je to úžasná árie plná dramatického náboje, která dává interpretovi možnost naplno se realizovat

Na co z nabídky Státní opery v Banské Bystrici byste ještě pozval čtenáře Novinek?

Určitě bych je pozval na naše nejnovější představení opery Rusalka, která měla premiéru před pár dny. Z našeho stálého repertoáru bych rád upozornil na veristickou operu Umberta Giordana Fedora v režii Michala Taranta, která bude mít v květnu derniéru, na dramatickou Verdiho operu Macbeth, kterou s úspěchem inscenoval na naší scéně Peter Gábor, anebo na nejúspěšnější inscenaci roku 2013 - Čajkovského operu Eugen Oněgin ve fascinujícím pojetí ruského inscenačního týmu pod vedením režisérky Anny Osipenko. A kdyby měl náhodou někdo náladu na něco "lehčího", může si vybrat z naší operetní nabídky.

Další informace