Článek od uživatele Robert Rohál

Člověk by se neměl příliš ohlížet zpět, říká mezzosopranistka Lenka Čermáková

Mezzosopranistka Lenka Čermáková vytvořila na jevišti Státního divadla v Košicích zatím sedm postav, ale do konce sezóny to budou ještě tři operní tituly, do nichž byla obsazena. O tom, jak je v košickém angažmá spokojena, je následující rozhovor.