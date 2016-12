Po turné Marthy a Teny Elefteriadu, které jste začátkem léta na Slovensku zorganizoval a moderoval, chystáte koncerty s Jiřím Štědroněm. Myslíte, že na něj slovenské publikum nezapomnělo?

Koncerty se zpěvačkami Marthou a Tenou Elefteriadu dopadly báječně, lidé na ně nezapomněli ani po těch létech. Jejich repertoár je velice pestrý a tak si lidé si s nimi i zazpívali, bylo to famózní. Teď na konec srpna mám připravené společné koncerty se zpěvákem Jiřím Štědroněm. A jestli na něj slovenské publikum nezapomnělo? Je pravda, že Jirka na Slovensku dlouho nevystupoval, ale jsem přesvědčen, že lidé nezapomněli. Víte, Jirka je velká osobnost z éry Československa, lidé na jeho písničkách vyrostli, znají také televizní pohádku Popelku a mají na to všechno hezké vzpomínky. Když třeba slyším některou z jeho písniček, je mi fajn, a tak věřím, že takových lidiček bude plné hlediště. Moc se na koncerty těším.

Jak tedy bude vypadat koncert Jiřího Štědroně?

Naše společné koncerty budou především plné písniček. Já vystoupím jako předskokan a uvedu Jirku, něco zajímavého o něm řeknu - a pak už vystoupí Jirka a půjde jedna pecka za druhou. Má jich spoustu. Uprostřed koncertu s ním udělám rozhovor, aby se publikum také dozvědělo, co teď Jirka dělá a připravuje, no a pak se bude zase zpívat. Jinak Jirka bude zpívat na half playback, tedy živě na hudební podklad.

Kde všude vystoupíte?

Letošní koncerty s Jirkou Štědroněm budou převážně po slovenských lázních, velkým finále naší společné práce bude koncert, který proběhne 25. srpna na náměstí v Hlohovci v rámci kulturního léta. Vím jistě, že tam přijde spousta lidí. Vždyť kdo by si nepřijel s Jirkou zazpívat třeba Belindu, Barbaru, Helenu, Tam před cukrárnou, Vlaky nebo Vám dal jsem srdce půl…

A co vaše programy pro mládež a vůbec projekty? Co chystáte nového po prázdninách?

I když jsou ještě prázdniny a já dovolenkuju, relaxuju a čerpám nové síly, září se blíží... Nicméně mám připraven nový pořad s názvem Etiketa slušného chování a protokol. Je to velice zajímavé téma a chci věřit, že mládež osloví. Letos bych taky rád vyjel s mými pořady i na základní a střední školy do České republiky. Snad to vyjde... Dělat pro mládež je sice hrozně těžké, ale na druhé straně vás to nabíjí energií, nemáte kdy ani stárnout.