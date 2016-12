Počet zhlédnutí: 1339

Článek od uživatele Robert Rohál

Uplynulo šest let, co zemřela kritikou ceněná herečka Adela Gáborová

V pátek 12. července tomu bylo šest let, co podlehla těžké nemoci významná slovenská herečka Adela Gáborová. Publikem milovaná a kritikou ceněná umělkyně, která slavila úspěchy jak na jevišti, tak ve filmu, televizi, rozhlase i dabingu, zemřela ve věku 67 let.