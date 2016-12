Je pravda, že organizujete slovenské "live" turné českých zpěvaček Marthy a Teny Elefteriadu?

Pokládám se za Čechoslováka a už nějaký čas spolupracuji s českými umělci. Jsem především moderátor, teprve potom zpěvák, ala často dělám i manažerskou práci. Na letošní jaro jsem se rozhodl uspořádat sérii několika koncertů Marthy a Teny Elefteriadu, legendárního sesterského dua. Spojil jsem se s Martičkou a po vzájemné dohodě je už šňůra v plném proudu příprav.

Proč zrovna Martha a Tena?

Jsou to skvělé zpěvačky s charizmatem a vysokou profesionalitou. A proč právě ony? Byly to zpěvačky mého mládí. Na jejích písničkách jsem vyrůstal a dodnes si je pouštím. Je škoda, že média, ať už na Slovensku, nebo v Čechách, nevěnují těmto osobnostem adekvátní prostor. Často nám nabízejí průměrné skladby i interprety - a přitom máme doma hvězdy, které ještě mají co říct. Martha a Tena k nim nepochybně patří.

To ale není první turné českých interpretů na Slovensku, které organizujete...

Už několikrát jsem zorganizoval společné koncerty s českými umělci - a musím přiznat, že ta spolupráce byla zatím báječná. Navíc jsme spolu s mnohými i kamarádi v soukromí. Loni to bylo třeba turné s Milanem Drobným. Byl to velký zážitek a po koncertech jsme často poseděli u vínka a v dobré náladě. Milan je velký pohodář, je s ním veselo.

Kdy koncertní šňůra Marthy a Teny propukne a která města uvidí vystoupení těchto zpěvaček? Mimochodem - jak bude koncert koncipován?

Naše turné začíná 30. května a po čtyřech večerech nás můžete vidět v Trenčianských Teplicích, Piešťanech, na Sliači a v Partizánském. Program bude nabitý těmi největšími peckami Marthy a Teny. Já budu moderátorem celé show a vlastně i něco jako předskokan, vždyť takové osobnosti potřebují důstojné uvedení na scénu. Zazpívám něco málo ze svého repertoáru. Velmi se na tuto spolupráci těším.

Na léto prý chystáte také koncertní turné zpěváka a herce Jiřího Štědroně...

Já mám těch plánů více. Ale máte pravdu, na srpen jsme se dohodli s Jiřím Štědroněm, že absolvujeme pár koncertů po Slovensku. Začínáme 20. srpna. Zatím to vypadá na šest koncertů. Jirka je skvělý zpěvák i herec, a myslím, že ani lidé na jeho hity nezapomněli. Věřím, že všechno dobře dopadne. Každý můj chystaný projekt provázejí od nápadu také nerváky a soustavné přemýšlení. To všechno končí, když slyším potlesk a když vím, že lidi v hledišti jsou spokojení. Ten potlesk mě žene dál.