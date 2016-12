Obě premiéry přitom provázel standing ovation nadšeného publika, které ocenilo jak kvalitu zpívání a orchestru, tak um inscenátorů. I tentokrát si dnes už renomovaný režisér Peter Gábor, který na košickém jevišti debutoval, vybral talentovanou kostýmní výtvarnici Katarínu Holkovou a zkušeného scénografa Davida Baziku. Ten využil možnosti dvou točen na jevišti a navrhl scénu, která ve své nápaditosti a proměnlivosti ještě podtrhuje dramatičnost příběhu.

Drama však zažili tvůrci těsně před premiérou, když představitelka Gildy Michaela Várady náhle onemocněla. Narychlo sehnali záskok v podobě pěvkyně Petry Perly Nôtové, která odzpívala páteční premiéru - a sklidila obrovský úspěch (a to měla na nazkoušení prakticky jen jednu aranžovací zkoušku). Na sobotní premiéře se pak v téže postavě "blýskla" Marianna Hochelová.

Úspěch měli také další pěvci, určitě i oba představitelé Rigoletta - v pátek Ludovic Kendi, v sobotu Martin Bárta, stejně jako Vincent Schirmacher a Peter Berger, kteří zpívali roli Vévody z Mantovy. Zmínku si ale zaslouží také obě představitelky Maddaleny - Lenka Čermáková a Andrea Nemcová. Prakticky všechny árie doprovázel nadšený potlesk, který potom během děkovačky vyvrcholil v již zmíněné standing ovation.

Spokojený může být i "hvězdný" dirigent Peter Valentovič, jemuž bylo svěřeno hudební nastudování košického Rigoletta. Také on - stejně jako režisér Peter Gábor - v Košicích debutoval.

"V první řadě je to velmi zajímavá a na svou dobu velmi moderní opera. Jsou tam využívané velmi zajímavé efekty jako například velmi nízké kontrabasy, takže se musí hrát na pětistrunných nástrojích, je tam bouřka, smyčce tam mají velmi rychlé šestnáctinové efekty, které bylo třeba nacvičit. Je tam dramatično, a já říkám, že nastudování Rigoletta je něco jako detektivka. Určitě to není jednoduché pro orchestr, přitom každý orchestr to rád zahraje, neboť je to velmi dobře napsané, přičemž je tu množství nádherných melodií," uzavřel dirigent Peter Valentovič.

