Po úspěchu v sobotní kvalifikaci, kdy dokázali oba jezdci vybojovat Pole position se jezdci týmu Křenek Motorsport společně radovali i po skončení dvou nedělních závodů.

Petr Fulín, jenž startuje s vozem Seat Leon Cup Racer, po skvělém startu ovládnul způsobem start cíl první závodní jízdu a v té druhé vybojoval třetí místo ve třídě Single Make Trophy. V součtu všech bodů to pak znamenalo celkové vítězství v této pohárové kategorii.

Ve stejně dobrém světle se předvedl i Michal Matějovský, který nenašel přemožitele ani v jedné závodní jízdě. Po vyhraných trénincích a kvalifikaci dominoval jezdec BMW 320si v národních barvách i oběma nedělním závodům a tak i on stanul při vyhlašování výsledků třídy TC2 na stupínku nejvyšším.

Slova jezdců:

Michal Matějovský, TC2: „Včera jsem si pro první závod přál vyhrát svou třídu a dokončit přitom na osmém místě absolutně. To se nakonec také podařilo a já do druhého závodu startoval z pole position. Ve druhém závodě pak bylo důležité zvládnout průjezd první zatáčkou tak, abych nedopadl jako na Hungaroringu. Po pevném startu se mi povedlo udělat si dost prostoru na to, abych bezpečně zvládl první kolo. Pak už to bylo jenom o tom pohlídat si svou pozici až do samotného konce.”

Petr Fulín, SMT: „Byl to velice obtížný víkend. Teď to možná vypadá jednoduše, ale v prvních dvou dnech jsme opravdu složitě hledali to správné nastavení. V obou závodech jsem do toho musel jít opravdu naplno. Auto bylo trochu nedotáčivé a dalo opravdu hodně práce vybudovat si na čele potřebný náskok. Ve druhém závodě jsem si užil dost soubojů a předjíždění. Snažil jsem se útočit až do posledního kola, ale víc než třetí místo při téhle vyrovnanosti již nebylo možné. Díky pole position, prvnímu a třetímu místu, se mi podařilo zvítězit v naší pohárové třídě, což je přesně to co jsem si na počátku víkendu přál.”

Josef Křenek, šéf týmu: „Slovenský závodní víkend nelze hodnotit jinak, než pozitivně. Oba piloti prokázali své kvality a dokázali zvítězit ve svých kategoriích. Děkuji jim za jejich výkony a stejně tak i všem členům a partnerům našeho týmu. Podařilo se nám vyřešit problémy s defekty pneumatik, které tento víkend trápily všechny Seat týmy a to i při zachování naší rychlosti. Nyní nás čeká Paul Ricard, uděláme vše proto, abychom navázali na dnešní výsledky.”