Miniveletrh proběhl v centru východoslovenských Košic, v prostorách kláštera sv. Karola Boromejského, kde se k prvnímu ročníku akce sešlo přes dvacet vystavovatelů ze Slovenska, ČR, Maďarska a Ukrajiny. Miniveletrh, kterému poskytl záštitu košický arcibiskup Bober, zahájil emeritní košický arcibiskup Alojz Tkáč, významnou organizační podporu poskytl rektor kněžského semináře Štefan Novotný.

„Inspiraci k uspořádání miniveletrhu jsme získali na obdobné akci, která se již několikrát uskutečnila v Kroměříži. Získali jsme cenného partnera v Centrále cestovního ruchu Východní Moravy a věříme v širší spolupráci,” prozradil Eduard Buraš, ředitel společnosti FEMAN.

Účastníci miniveletrhu měli možnost vidět nejen prezentace poutních míst či významných sakrálních památek, ale také výstavy cenných církevních publikací, mezi nimiž nechyběly ani ruční opisy bible či zpěvních gregoriánských chorálů. Cenné byly originální ikony, poutnické kříže či liturgické předměty. Značná část exponátů byla věnována slovanským věrozvěstům sv. Cyrilu a Metodějovi.

Východní Morava se prezentovala nejen nabídkou poutních míst a poutních stezek, které nyní vedou z Olomouce přes Svatý Hostýn do Velehradu, přitom ve stádiu příprav jsou poutní trasy ze slovenského poutního místa Šaštín-Stráže do Velehradu. Nabídla také ochutnávku mešních vín z Arcibiskupských sklepů v Kroměříži. Tradice výroby mešního vína zde sahá do doby českého krále Karla IV., který výsadu vyrábět mešní víno sklepům udělil v roce 1345.

Spišská Kapitula využila miniveletrh k prezentaci klášterního 22 stupňového piva Strong ALE, které je vařeno podle historických receptur. "Pivo a víno ke klášternímu životu odjakživa patřilo, v Kroměříži se produkuje mešní víno, my se vracíme k historii výroby piva,” uvedl Eduard Buraš ze společnosti FEMAN.

Spolupráce je motivována snahou vzájemně podpořit kulturní a poutní turismus v obou regionech. Východ Slovenska se může pyšnit lokalitou Spiš, která je zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO a zahrnuje šest významných lokalit. Z nich nejznámější je Spišský hrad a Spišská Kapitula, které se také říká Spišský Jeruzalém.

Zlínský kraj si získal prestiž svými projekty k podpoře kulturního a poutního turismu. Dvacítku sakrálních staveb, v nichž funguje turistická průvodcovská služba, ročně navštíví na sto tisíc turistů, navíc poutní trasy vedené z Olomouce do Velehradu jsou součástí evropské sítě poutních stezek.