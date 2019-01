Nešetřete za plavbu na vorech

Nejhezčí pohled na hrad, který se v průběhu staletí změnil z pevnosti na komfortní zámek, je od řeky, nebo přímo z ní.

Po Oravě se pořádají plavby na vorech, slovensky pltiach, je to to velmi příjemný zážitek, určitě jsou to dobře utracená eura.

Thurzové mu vtiskli tvář

Podle řeky vedla kupecká cesta z Horních Uher, nyní Slovenska, do Polska. Bylo nutné ji chránit, ale také vybírat od kupčíků clo. Celní stanice byla v nedalekém Tvrdošíně, oravský hrad se z malého strážního pomalu měnil na důležitý župní. K velkým stavebním úpravám došlo na konci 15. a začátku 16. století.

Byl postaven obytný palác ve středním hradě, ze stran zesílený kruhovými baštami. Současně se více opevňovalo i předhradí. Na hradě se vystřídalo několik významných majitelů, například Ján Korvín a Ján z Dubové, nebo Peter Komorovský. Ti sídlili ve středním hradu.

Horní hrad se nechával pustnout, než přišel palatin Juraj Thurzo, stálý soudce Kumánů, dědičný pán oravského panství, župan oravská a císařsko-královský tajný rada etc. Thurzo měl mnoho titulů, ale i peněz. V dějinách sehrál velmi významnou roli. Jeden z nejbohatších a nejmocnějších šlechticů měl za příbuznou Alžbětu Báthory, známou Čachtickou paní, u jejíhož odsouzení asistoval. A jejíž majetek zabral.

Peníze jsou vždy potřebné, gróf Thurzo měl sedm dcer. Každá potřebovala věno, Juraj proto ždímal poddané. Thurzové vymřeli roku 1621.

Tatara prý dojala krása hradu

Na hrad chtěli zaútočit při jednom z mnoha vpádů do Horních Uher Tataři, ale jejich vůdce ho prý kvůli jeho kráse ušetřil, což by bylo zrovna u divokých nájezdníků dosti podivné.

Hrad nakonec během stavovských povstání v druhé půli 17. století dobyli na čas vzbouření sedláci pod vedením Kašpara Piky. Císařské vojsko je za vzpouru krutě potrestalo, vůdce popravili. V 18. století objekt vyhořel, ale brzy se začalo s obnovou. K velké obnově se přistoupilo po roce 1953, stal se sídlem Oravského muzea.

Prohlídka je příjemná, trochu se nastoupáte, ale výhledy stojí za to. Na nádvořích se konají různé akce, šerm, trhy, zkrátka vše pro návštěvníky.

Podle hradu vede cesta na sever k Oravské přehradě. Je tu nádherně, vodu obklopují hluboké lesy, v řece je hojnost dravých ryb.