Tiesňava, tedy soutěska, kde detektiv z Pešti v honí v zapadákově Uher záhadného vraha, je jeden z nejkrásnějších evropských kaňonů – Zadielský.

Perla nejen Slovenského krasu

Kaňon leží asi 40 kilometrů jihozápadně od Košic. Z dálky jsou vidět kopce ve vnitrozemí i hraniční, ale těžko by někdo předpokládal, že tu najde skutečnou přírodní perlu. Slovensko jich má mnoho, jsou jako korále z přetrženého náhrdelníku – Slovenský ráj, soutěsky Fater, Tater, nádherná bílá vápencová skaliska u Rajce, kaňony v podhůří Tater.

Ale Zadiel je něčím mimořádný: tichem, bělostí skal, smaragdovostí porostu, bystrostí bystřin, rujením jelenů na podzim. Kras je prošpikován jeskyněmi, táhnou se až k hranicím, ke Gemeru. Soutěsku, která se místy zdvihá až do třísetmetrové výšky, vyhloubila říčka či potok Blatnice.

Když z běli vykvete podběl

Blatno, tedy žluto blatouchy je tu z jara, po tání sněhu, poté se běl sněhu vymění za běl sněženek a lesní sukno sasanek hajních. Do toho žlutá sluníčka podbělu, byliny s mnoha léčivými účinky.

Skály tu mnoho prostoru slunci nedávají, v některých místech je jen bystřina, cesta, někdy se to zažlutozelená, to když se za hmyzem vypraví mlok.

Strážní hrad

V předkopčí zadielského kaňonu se tyčí zřícenina turnianského hradu. Střežil území před vpády z jihu, pak sláva mečů jeho posádky vyhasla, od roku 1685 začíná pustnout po potlačení Thökölyho povstání.

Pohraniční pevnost, která patřila k řetězci protitureckých hradů, sloužila i jako útočiště vojsk Jana Jiskry z Brandýsa, zbytků husitských žoldnéřů, kteří přišli do Uher nabídnout své služby.

Ruina stojí při vchodu do Hájské doliny, jež je mělčí a stoupá k obci Háje, podle kaskády vodopádů, až končí na planině obce Hačava. Tady je poslední výspa civilizace, na pozdrav vám štěkne pes a zabečí ovce. Je dobré sledovat turistickou značku, ve změti jalovčiny nebo velkých trsů janovce s hájky bříz se brzy ztratíte.

Výhled až do Maďarska

Z planiny je nádherný výhled na hraniční pohoří, tak někde je velké krasové území, z velké části na maďarském území. Povětšinou jdete smíšeným lesem, výhledů už není moc, sestupujete do závěru zadielského kaňonu, do míst, kde detektiv honil tajemného vraha.

Žádný kvalt nepatří tomuto překrásnému místu, nikdo vás cestou asi rušit nebude, možná jen vzdálené volání lezců na skalách.

K pohostinství na dně kaňonu zve celoročně otevřená Zadielská chata. Odtud se vracím na kraj kaňonu, do obce Zadiel. Je vystrčená před skály, jako Cerberus. Tady začíná šestikilometrová naučná stezka. Tady také končí. Zadiel za sebou zacvakl skály, ale Slovenský kras zve k návštěvě. Třeba do skvostného barokního Jasovského kláštera Jasovské jeskyně, na Krásnou Horku, nebo do Betliaru.

Možná tu potkáte přechytralého uherského detektiva, moudrého českého strážmistra a dvojici místních žandárů bambulů.