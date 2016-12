Historie hradu

Zřícenina hradu známého jako Csonkavár leží na vyvýšenině na okraji Královského Chlmce. Hrad vznikl někdy po roce 1526 přestavením starší zeměpanské tvrze. Za touto přestavbou stál Peter Perényi, pán trebišovského hradu a vlastník rozsáhlých majetků na Zemplíně.

Již v roce 1548, krátce po Perényiho smrti, byla na rozkaz krále Ferdinanda I. pevnost zbořena, zřejmě kvůli nepřátelství, které mezi oběma potentátů panovalo. Csonkavár tak lze považovat za nejkratší fungující hrad v dějinách Slovenska, celého bývalého Uherska a možná iv mnohem širším měřítku. Je však třeba dodat, že podle některých teorií nešlo o skutečný opevněný hrad, ale jen o mohutnější zámeček.

Současný stav



Do dnešního dne se z Csonkaváru zachovalo jen několik zdí a část sklepních prostor. V takovém stavu je již celá staletí, o čemž vypovídá nakonec i jeho název - maďarské Csonkavár lze totiž přeložit jako "Hrad trosek", "Troskohrad" či "Zřícený hrad". O čemž jsme se přesvědčili i my přímo na místě.

Zbytky zdí a pár okének s výhledem do krajiny - to z hradu zbylo. Důležité je ale místo, kde se hrad nalézá - to totiž návštěvníkům poskytuje úžasné panoramatické pohledy na krajinu, kde se střetávají hranice tří zemí - Slovenska, Maďarska a Ukrajiny. Do Maďarska je to 17 a na Ukrajinu 30 kilometrů. Pro českého návštěvníka je zajímavostí, že nedaleko se mj. nachází Čierná nad Tisou, kde je velké překladiště z evropského rozchodu na široký železniční rozchod na území bývalého Sovětského svazu.

Přímo k hradu vede silnice a je zde i malé parkoviště. Pohled na ukrajinskou stranu odhalí - při dobrém počasí - siluetu Karpat. Na slovenské straně vidíme Východoslovenskou nížinu a dále se rýsující Zemplínskou šíravu. Panoramatický pohled nás zavede od Slovenska přes Ukrajinu až do Maďarska. Nejbližší město je na ukrajinské straně Čop a na maďarské Ricse.

Pivnice Petra Perényiho

Přímo pod hradními zbytky se ve sklepeních s neorenesančním interiérem můžeme nechat hýčkat kvalitním vínem a výbornou kuchyní. Samotné názvy jídel lákají k odhalení, co se pod nimi skrývá, tak například Žalúdočný otčenáš, Pokrm reholníkov, Hody krála Artuša nebo Medové dlane rytiera Vincenta. Jelikož se nalézáme v kraji tokajského vína, můžeme je ochutnat stejně jako další druhy slovenských vín (třeba vynikající Furmint).

V letních měsících je zde i zahrádka a terasa s nádherným výhledem.

Další fotografie a video