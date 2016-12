Nedávno jste se na jevišti košického divadla představila v kalhotkové roli ve Figarové svatbě. Postavu Cherubína si ale užíváte...

Le nozze di Figaro je naprosto geniální operou. Má svým nesmírným bohatstvím bezesporu co nabídnout obecenstvu i v současnosti. Postava Cherubíno je rozpustilá, naivně přelétavá v milostných citech, zmítaná vášní a naprosto se neorientující v navazování známostí. Je pro mě neskutečně zábavná, zároveň však také dojemná ve své nezkaženosti charakteru a naivitě.

Jakou z postav, které ztvárňujete na košické scéně, máte hodně ráda?

Jednoznačně Cherubíno, jelikož je to role pohyblivá, vtipná a v neposlední řadě zvědavě všudypřítomná. Obecně mám ráda, když má postava opravdu výrazný charakter. Pěvec dobře zná terapeutickou moc jeviště, tam se nachází jedno z mála míst na světě, kde totálně zapomenete na případné osobní trable a žijete naplno jevištním životem pro diváka. Máte pocit, jako by vámi prkna jeviště prorostla skrz naskrz jako živý element, součást vás.

V jednom rozhovoru jste řekla, že Košice byly láskou na první pohled, platí to ještě?

Samozřejmě, za svými slovy si vždy pevně stojím.

V Košicích nepůsobíte ani rok, ale jste hodně vytížená. Do kolika postav jste se už musela převtělit a které vás čekají do konce sezóny?

Od března do listopadu 2013 jsem debutovala v šesti operách. V těchto dnech se připravuji na dva operní debuty. V lednu 2014 to bude Madama Butterfly (Suzuki), což bude trojitý debut, jelikož kromě mě bude debutovat sopranistka Lucie Kašpárková Mečlová (Butterfly) a za dirigentským pultem v této opeře dirigent Peter Valentovič. V únoru 2014 debutuji v Carmen (Mercédés). Minulý týden započaly hudební přípravy opery Ariadne auf Naxos, kde ztvárním nymfu Dryade. V čele silného realizačního týmu stojí dirigent Konrad Leitner a režisérka Linda Keprtová. Poslední premiérou sezóny jsou Cavalleria rusticana a I Pagliacci pod taktovkou Igora Dohoviče a v režii Michala Taranta.

Mimo operních rolí jste přijala i „hlavní roli“ v nové kolekci Roberta Rohála. Jak jste se cítila před objektivem jeho fotoaparátu?

Na letní fotobraní vzpomínám velmi ráda, byla to nesmírná zábava a relax!

Jako umělkyně se setkáváte s mnoha osobnostmi. Na které setkání z poslední doby ráda vzpomínáte?

Na posezení s mými sousedy v Lulči. Sousedíme s výtvarníkem J. Kotisou a s hercem L. Kostelkou, který do Lulče jezdí pravidelně do pohádkového domku, ve kterém nesmírně obdivuji plejádu portrétů takřka všech herců zlaté éry. Obzvlášť rád komentuje portrét pana Wericha: "...tak takhle se Werich usmál za šest let, co jsem byl pod jeho vedením, celkem dvakrát". Pan Kostelka je nesmírně moudrý, šarmantní a vtipný člověk, se kterým vydržíte sedět hodiny u dobré slivovičky a domácího uzeného a poslouchat nesmrtelné historky, jež prožil s V. Menšíkem, se kterým, jak sám rád připomíná, proflámoval nejednu noc.

