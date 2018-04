Bobr pramení v České republice nedaleko Žacléře pod Boberskou strání u vsi Bobr; není těžké uhodnout, na které zvířátko byly tyto končiny v minulosti bohaté. Po několika kilometrech naše území tok opouští a vydává se na třísetkilometrovou pouť Polskem.

To, že řeka pramení vysoko v horách a řítí se po strmých srázech Krkonoš do rovinaté jelenohorské kotliny, s sebou přinášelo riziko povodní. Na začátku 20. století byla v soutěskách Bobru za Jelení Horou vybudována řada jezů, náhonů a také tři přehrady, které měly zmírňovat následky jarního tání a prudkých dešťů, zároveň také přiváděly vodu do mnoha vodních mlýnů nebo poháněly turbíny několika vodních elektráren. V neposlední řadě také vznikla malebná turistická trasa, která je dnes atrakcí krajinného parku Dolina Bobru.

Na stezku je nejlépe vyrazit od rozhledny Houbička (Grzybek) na okraji Jelení Hory. Za krásného počasí se vyplatí vystoupat na její vrchol (vstup je volný) a pokochat se výhledy na strmé štíty polských Krkonoš na obzoru, kterým vévodí Sněžka. Velkou předností stezky jsou informativní tabule i s českými texty. Stezka pro turisty je zároveň i cyklostezkou, ale cyklistů jsme zatím ještě mnoho nepotkali.

První část cesty kopíruje tok řeky, vine se skalnatou soutěskou a nabízí několik zastávek. U legendami opředeného Zázračného pramene se prý konávaly „boží soudy“ – ten, kdo lhal a napil se zázračné vody, zaplatil za svou lež životem.

Nedaleko studánky narazíte na pozůstatky dvou papírenských mlýnů jeden se za II. světové války proslavil tiskem falešných bankovek (dolary, libry...), druhý byl přebudován na malou automaticky řízenou vodní elektrárnu, v jejím okolí je vystaveno několik turbín.

Pak na vás již bude čekat místo, kde se chce každý zvěčnit – Perla Zachodu (tedy česky Perla Západu) – dobová výletní restaurace tyčící se se na skále nad první nejmenší přehradou Modré jezero. Byla vystavena krátce po dokončení vodního díla v roce 1925. Tato vyhlídková restaurace od počátku své existence sloužila nejen turistům, ale také svatebním párům, a to i dnes; navíc zde můžete ochutnat speciality polské kuchyně.

Aby si turisté dostatečně kouzla tohoto malebného místa užili, mohou využít mostu spojujícího oba břehy přehrady, vyhlídkovou věž nebo skalní vyhlídky.

Romantické místo ukryté ve skalnatém kaňonu Bobru mohou výletníci opět obdivovat až několik posledních let. V 70. a 80. letech minulého století totiž do řeky byly vypouštěny (tak jak tomu ostatně bývalo zvykem i u nás) odpadní vody zejména z barvíren mnoha jelenohorských textilek, a tak vody Modrého jezera nejen hrály všemi barvami, ale také, zejména za teplého počasí, nevábně voněly.

To se naštěstí změnilo, dnes se naopak do krajiny vrátily chráněné druhy rostlin i živočichů, potkat můžete například i čápa černého. Délka okruhu je zhruba 6 km, do Jelení Hory se můžete vrátit stejnou trasou po žluté značce nebo po zelené vystoupat nad kaňon a navštívit další skalní vyhlídky.