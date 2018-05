Příhraniční území Polska na Náchodsku je nejvíce spojováno s lázněmi. Na rozdíl od Bělovse, který je v troskách, dokázali Poláci udržet lázeňství ve výborném stavu. Malý Tibet leží nedaleko Kudowa Zdrój, česky Chudoby, ale chudoba tu žádná vidět není.

Kdysi v osadě Kessel, po odsunu Němců Kociolek (Kotel), žilo na 80 obyvatel. To končilo 19. století. Býval tu i mlýn, dnes tu najdete pár chalup. Z údolí vede asi kilometr a půl dlouhá cesta končící na velkém prostranství.

Pozemek koupili polští vyznavači buddhismu

Zdejší pozemek darovali v roce 1996 dva polští žáci svému učiteli tibetskému lámovi rinpočhemu Czime Rizin, představiteli nejstarší buddhistické školy Nyingma. V roce 1999 tu několik mladých polských vyznavačů tibetské a bhútánské tradice, kteří pozemek získali, položilo základní kámen gompy - meditačního místa. Je v Polsku jediná, nese název Dropan Ling – Užitek pro všechny. Místo je pro meditaci přímo stvořené, splynutí s přírodou je dokonalé.

Na louce uvidíte řadu stavení, v létě je tu plno, stojí zde několik obytných přívěsů, jsou tu venkovní umývárny a prosté jídelní stoly.

Gompa, normální stavení s buddhistickými symboly nad vchodem, byla otevřená, velký meditační sál je vyzdoben motivy, jímž rozumějí jen vyznavači východní filozofie. Stěny jsou zdobeny originálními tapetami z Bhútánu, instalovali je v roce 2009. Povětšinou se jedná o výjevy pekelné, šklebících se ďáblů tu je jako v detektivních románech van Gulika o soudci Ti. K tomu několik oltářů, před jedním meditovala mladá žena. Je tu téměř nadpozemské, až trochu nesnesitelné ticho. Kdo tomu nerozumí, tiše zírá.

Sem se pod tři vrcholky okolních kopců sjíždějí k meditaci a vzdělávání vyznavači buddhismu z celého světa, vzdělávají se v učení Padhasambhavy. Což byl buddhistický učitel, který přinesl buddhismus do Tibetu. Nedaleká stúpa je stavba, která tvarem připomíná Buddhovo tělo. Stúp je osm druhů, většina má vnitřní prostor, tvar je špičatý, má symbolizovat klid a mír. U nás stojí jedna u Nebílov. Chodí se k ní meditovat, obchází se proti směru hodinových ručiček.

Osvícený princ se stal buddhou

Buddhismus je náboženský směr starý přes 2500 let. Jedná se o učení indického prince Siddhártha Gautama, zvaného po osvícení Buddha Šakjamuni. Princ při pohledu na lidská utrpení odešel od svých blízkých, začal meditovat, až dosáhl probuzení. Jako mnich putoval do svých osmdesáti let, vysvětloval učení zvané Dharma. Zobrazování Budhy začalo asi 450 let po jeho smrti. Je zobrazován povětšinou sedící lotosovém trůnu v mnišském oděvu, ale také je známo několik soch ležícího Buddhy.

Nemusíte tu meditovat ani čekat na osvícení. Stačí si tu sednout nebo lehnout do trávy a dívat se na nebe. Je nekonečné a plné míru a klidu.

A vypněte si předtím mobil!