Uplynulo již sedm let, co spolek Lípa Musica (založen byl v roce 2000), začal pořádat koncerty v německých městečkách Euroregionu Nisa. Je neuvěřitelné, že by i zde působil Bachův mýtus, stejně jako v městečku Alkalis. V tamější vojenské posádce působením kouzla došlo k záměně zbraní za hudební nástroje (leitmotiv filmu Kdyby tisíc klarinetů).

Místo vojáka Schultze, který způsobil, že Bachovo kouzlo zapůsobilo, se objevuje zpěvák Martin Prokeš. Místo zlého frajtra Maxe loupežník Karásek. Posádkou v Žitavských horách nejsou vojáci, ale loupežníci.

Pražský Hanzl-Karásek byl vyučeným truhlářem, zběhnul z armády a ponechal si uniformu. Jako hejtman loupežníků loupil na severu v pohraničních horách. V roce 1800 je lapen a ve vězení v Drážďanech umírá. Loupežník se sice stal falešným Jánošíkem, ale výměna jeho bandy po dvou stech letech díky mýtu Bacha za hudebníky je skutečností. Tentokrát je v hlavní roli zpěvák se světovým puncem, Martin Prokeš z České Lípy.

V Sudetech, kam po odsunu Němců přišlo mnoho lidí z vnitrozemí a později další po rozšíření důlních uranových děl, zakládá už světem protřelý českolipský zpěvák společnost Lípa Musica. S podporou kulturního světa i duchovních prelátů pořádá koncerty v chrámech po desetiletích nepřístupných pod názvem Festival duchovní hudby, dnes Mezinárodní hudební festival Lípa Musica.

Jeho srdcem je bazilika Všech svatých v České Lípě. Téměř tři desítky koncertů, stovky interpretů, malá i velká tělesa, vokální sbory, sóloví hudebníci a mládež působí v celé řadě míst severních Čech a Horní Lužici.

Za hranice, do Karáskova revíru vstoupil teprve před sedmi lety a zvolil místa koncertů v chrámech Grossschönau, Schirgiswalde, Waltersdorfu, Marienthalu, Oybinu a Žitavě. V obcích spolek Lípa Musica otevírá chrámy a rozeznívá posvátné prostory hudbou už nejen duchovní, ale kvalitní hudbou klasickou.

Na druhé straně Čech, v Lužických horách, kde Karásek také působil, se v Prysku, Kamenickém Šenově, Novém Boru Filipově a dalších místech ozývají hudebníci, kteří rozdávající radost a pohodu do srdcí obyvatel celého regionu.

Místo loupežníka nastoupil zpěvák s vynikajícím instrumentem hlasu a změnil podobně jako voják Schultze díky Bachově kouzlu atmosféru pohraničí. Možná, že znalcům proměna doopravdy připomene český film Kdyby tisíc klarinetů podle stejnojmenné divadelní hry Jiřího Suchého a Ivana Vyskočila. Změna se již dvacet let odehrává pod dirigentským vedením mistrného manažera s humanistickými ideály a zpěvákem Martinem Prokešem, rodáka z České Lípy.

Letos Mezinárodní hudební festival Lípa Nusica festival nabídne mimo Českolipsko koncerty na Oybíně, v Grossschönau, Waltersdorfu, Marienthalu a Žitavě. Začíná 23. srpna na Oybinu a končí 7. listopadu.