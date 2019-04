Do sousedního Německa se o Velikonocích vydávají četné zájezdy, s cílem obdivovat stovky jezdců na koních, kteří o velikonoční neděli již po staletí projíždějí na deseti místec v Horní Lužici.

Nejbližší procesí jezdců projíždí z kláštera Marienthalu do obce Ostritz. Většina okružních jízd se uskutečňuje v okolí Budyšína, kde až 400 jezdců jede do Ralbic. Zpravidla objíždějí třikrát kolem kostela a pak za zpěvu kěrluší (nábožné lužicko-srbské písně) se vydají do okolí. Podle pověstí zahánějí nekalé živly, jinak jde o jízdy, zvěstující zmrtvýchvstání Krista.

V Budyšíně lze obdivovat i velikonoční výzdobu, výstavu krojů a podívat se na zvyk koulení vajíček. Pro milovníky tance pořádají slavnost jihoamerického tanga. Jásání se dá zúčastnit i v druhých městech.

V rámci festivalu Nisa se konají koncerty ve Zhořelci, Löbau i Žitavě. Největší slavností jara je pořádání kulturně-sportovní akce v polské Lubani, českém Novém Městě pod Smrkem a v německé Žitavě. Tři dny, tři pochody ve třech zemích plné dětských her, výletů, ale také přednášek a i tanečních večerů jsou pořádány už od roku 1972.

Poslední víkend v měsíci začíná pátečními hrátkami rodin s dětmi, sobota je věnována výletům a v neděli pak jarní slavnost končí masovým závodem v Národním parku Žitavské hory. V neděli připravují Žitavští velkou kulturní a sportovní akci. Účastníci navštíví celou řadu zajímavých míst v Euroregionu Nisa.

Vedle poznávání památek okolí Žitavy je organizován bohatý kulturní program pro rodiny s dětmi, mládež a dospělé. V nedalekém Olbersdorfu mají možnost nejmenší účastníci vedle nejrůznějších her a soutěží. Nebo se svými rodiči absolvovat pohádkové vandrování v okolí olbersdorfského koupaliště. Pro sportovce pak připravuje atletický oddíl závody, kterých se účastní mnoho zahraničních běžců, ponejvíce Čechů.

Kulturních akcí se i v minulosti Žitavského vítání jara často účastnili i školáci libereckých škol, v současnosti jde spíše o individuální účast. Organizačně se na 3 dnech 3 států a 3 vandrů podílí i organizace polské a české. Exkurze a výlety absolvují účastníci pěšky, na kolech, bruslích nebo i s kočárky. Jiná doprava do hor je zakázána. Centrum všech akcí, kulturních i sportovních je v Olbersdorfu, kam pojedou zvláštní autobusy ve dnech 27. a 28. dubna.

Žitavské hory jako Chráněná krajinná oblast jsou po celý rok přitažlivým koutem, plným bizarních skalních útvarů, nádherných domků a krásných květin. Snadno dosažitelným jak po železnici, tak vlakem nebo i pěšky z Hrádku nad Nisou.

Do Žitavských hor je časté vlakové spojení a vydat se na výlet do čarokrásného kouta, který po staletí patřil k české koruně, dnes našich sousedů, nemusí být dobrodružstvím jen době konání mezinárodního setkání, ale v kterékoliv roční době. Vlakem z Liberce pro pět osob stojí jízdenka 320 Kč.