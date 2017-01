Solný důl v Berchtesgadenu naleznete necelých 30 kilometrů od Salcburku, nepatří do Rakouska, ale Bavor, kterým bylo toto území postoupeno v roce 1810. Důl je nejstarším svého druhu na německém území, jeho historie se datuje od roku 1517. Dodnes zaměstnává okolo stovky zaměstnanců, polovina z nich pracuje přímo v dole. Část dolu již před více než 170 lety otevřela své brány i návštěvníkům.

Kdo netuší, co mu exkurze za „bílým zlatem“ do hlubin hory nabídne, rozhodně bude nadšen. Většině turistů se po ukončení exkurze vůbec nechce odcházet. Malí i velcí jsou fascinováni směsicí napětí, překvapení, působivých efektů, holografické projekce, zajímavých technických zařízení i historické patiny.

Prohlídku v této podobě si turisté užívají od roku 2007. Dojmů je tolik, že si je asi budete ještě více užívat až při následných vzpomínkách. Výprava za poznáním trvá něco málo přes hodinu a urazíte trasu zhruba 1,5 kilometru dlouhou.

Nemusíte se obávat jazykové bariéry, budete vybaveni mobilním audio průvodcem v češtině, v dole jsou připraveni na návštěvníky ze všech koutů světa, ročně jich uvítají více než 330 tisíc.

Než se vydáte do nitra Alp, musíte se obléci do „erárních“ kombinéz, zkušené šatnářky se málokdy ve výběru velikosti zmýlí. Nutnost převleku velmi brzo oceníte, nejen kvůli teplotě, která se celoročně pohybuje okolo 14 stupňů. Nasednete na minivláček, v podstatě jakousi pojízdnou lavici, která vás několik minut bude odvážet do nitra hor, které proslavil i další turistický cíl, Orlí hnízdo.

Po vystoupení z vláčku vás čeká jedna atrakce za druhou, v ohromné jeskyni vzniklé po odtěžení soli nejen poznáte, jak vypadá dokonalá tma, ale především holografická projekce vám přiblíží, jak vlastně sůl v horách vznikala.

Nestačíte vydechnout a již vás průvodce odvádí k 40 metrů dlouhé dřevěné skluzavce, která dříve horníkům sloužila k rychlejší dopravě mezi jednotlivými patry dolu. Zde teprve pochopíte, proč byly kombinézy nutné, jsou poměrně silné a zabrání tak nebezpečí spálení. Skluzavka je hodně strmá, sešup je to pořádný.

Cestou dolem uvidíte, jak namáhavé bylo původní ruční dobývání soli a ražení tunelů, na interaktivním modelu doprovázeném filmem se seznámíte i s tím, jakým způsobem se těží až dodnes, mokrou cestou, pomocí louhování a odčerpávání solanky, asi z 25 procent nasycené solí. Ta se z dolu v Berchtesgadenu pomocí obří pumpy a 20 kilometrů dlouhého potrubí odvádí do závodu v Bad Reichenhallu, kde se sůl zpracovává a balí.

Putování solným dolem nabízí zastávek ještě mnoho, včetně další skluzavky. K vrcholů prohlídky patří působivá plavba po podzemním jezeře. Že plujete po hladině, zjistíte až při pocitu, že nemáte pevnou půdu pod nohama. Při projekci, která plavbu doprovází, přestanete úplně vnímat prostor.

Solný důl můžete navštívit celoročně, každý den. Patří k zážitkům, na které se nezapomíná.