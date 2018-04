Nesmíme chybět

České dráhy jsou tradičním hostem na drážďanském setkání železničních vozidel. V letošním roce tam vyšlou vedle modré parní lokomotivy 477.043 s přezdívkou Papoušek také předválečný motorový vůz M 260.001.

„O víkendu se do akce zapojí také elektrická lokomotiva řady 371. Tato řada do loňského roku dopravovala vlaky EuroCity mezi Prahou a Drážďany a byla nahrazena moderními lokomotivami Vectron. Řada 371 nyní zajišťuje na trati do Drážďan už jen sezónní víkendový provoz zrychlených osobních vlaků Ústí nad Labem – Drážďany," informoval mluvčí ČD Petr Štáhlavský.

Saze, kouř a pára

Do depa se sjede osm parních lokomotiv různých typů. Tři z nich budu zastupovat řadu 52, tzv. válečnou lokomotivu, která byla vyrobena ve více než 7000 exemplářích a do začátku 70. let křižovala jako řada 555.0 také československé tratě.

Návštěvníci akce uvidí zbrojení lokomotiv vodou, uhlím, otáčení na točně nebo v čele několika zvláštních vlaků. Parní lokomotivy doplní zástupci modernějších řad, například východoněmeckých motorových lokomotiv řady 118 ze 60. let 20. století nebo elektrická lokomotiva E 77.10 z roku 1925.

Další informace o programu, vstupném, příjezdových cestách atp. naleznete na stránkách www.igbwdresden-altstadt.de/index.php/DE/8-deutsch/212-10-dresdner-dampfloktreffen#zug.

Jak do Drážďan

Z Čech do Drážďan je možné vyrazit spoji EuroCity Praha – Drážďany – Berlín, které jezdí každé 2 hodiny a cesta trvá necelé 2 a půl hodiny. V sobotu a v neděli je možné využít také přímý zrychlený osobní vlak Ústí nad Labem – Děčín – Drážďany, který odjíždí ze severočeské metropole v 9:19 hod.

Další možnost cestování nabízejí spoje linek U28 / S1 Děčín – Drážďany s přestupem v Bad Schandau. K cestě lze využít různé zvýhodněné jízdenky, např. Včasné jízdenky Německo, Víkendovou skupinovou jízdenku + Německo nebo síťovou jízdenku Labe–Elbe.