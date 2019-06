Společnost airBaltic provozuje lety na lince do Prahy od ledna 2013. Počet uskutečněných letů do a z Prahy vzrostl v roce 2018 o 11 procent. Mnoho cestujících si zvolilo Prahu jako svůj přestupní bod do dalších destinací.

Narůst pasažérů

„Abychom podpořili stabilní růst, který na lince do Prahy rok do roku vidíme, rozhodli jsme se u některých letů změnit od jara 2019 typ letounu. Každý druhý cestující na letech společnosti airBaltic letí zbrusu novým letounem Airbus A220-300,“ uvedl Martin Gauss, generální ředitel airBaltic.

Tišší a ekonomičtější

Airbusy A220-300 poskytují cestujícím jedinečný zážitek z letu díky širším sedačkám, větším oknům, většímu prostoru pro uložení kabinových zavazadel, vylepšeným toaletám a dalším výhodám. Nové letouny jsou také výrazně tišší a jejich hluková stopa je čtyřikrát nižší.

V současnosti je Airbus A220-300 „nejzelenější“ komerční letoun na světě. Jde totiž o první letoun, který má prokazatelně lepší dopad na životní prostředí a pomáhá snižovat produkci emisí CO2 o 20 procent a NOx o 50 procent. spotřebu paliva se podařilo snížit až o 22 procenta.