Skvěle opravené Rundale

Rundalskému zámku se říká baltské Versailles, je nádherně zrekonstruován, z Rigy se sem dostanete za více než hodinu pohodlně vlakem. Je mimo Rigu nejnavštěvovanější lotyšskou památkou, stavěl ho carský dvorní architekt Bartolomeo Rastrelli, který vyzdobil paláci Petrohrad (Zimní palác, Kateřinský palác, Petrodvorce…). Zadavatelem byl Petrův otec vévoda Ernst Johann, Petr raději pobýval v Jelgavě, městě asi 50 kilometrů od Rigy.

Čistý elektrický vlak s upovídanou průvodčí vlak mě provezl lotyšským venkovem, plochou zemí plnou luk, dobytek tu není nikde vidět, s nedohlednými borovými lesy. Obce značně omšelé, bytový fond na pokraji dožití.

Z Pobaltí na rozhraní Krkonoš a Orlických hor

Kurony mám rád, vyrůstal jsem na náchodském zámku, takže to bylo poznání jeho nedávné historie. Petr Biron nastoupil rodové vládnutí v roce 1769, v té době přecházela práva léna ze zaniklého Polska na Rusko. Poláci měli smůlu, jejich stát si stále někdo porcoval, přesto to nikdy nevzdali.

Protože se to v té době stále mlelo, i v Kuronsku a zejména v zahraničí, usoudil Biron, že se stáhne do klidnější Evropy. V roce 1795 přenechal zemi carevně Kateřině II., nebyla tomu nerada, a odjel s rodinou a ekipou na rezidenční zámek do Zaháně ve Slezsku, nyní jihozápad Polska.

Krasavice a význačná politička Kateřina Vilemína

Letním sídlem se stal náchodský zámek, Ratibořice brali Zaháňští jako letní vilu s rozsáhlým parkem. Když Petr Biron roku 1800 zemřel, obrovské majetky se dělily mezi vdovu a její tři dcery.

Nám je dobře známá Kateřina Vilemína, která nejenže byla krásná, ale také velmi chytrá. V roce 1813 se v Ratibořicích sešli ruský car Alexandr I. a řada vynikajících diplomatů Pruska, Rakouska a Ruska. Jednalo se i na Opočně o protinapoleonské alianci. Malého Francouze měla Evropa již plné zuby.

Boženě Němcové připadala „paní kněžna“ okouzlující, rovněž stařenka ji měla v lásce. Vše ve vyprávění přenesla na Barunku, takže život v Ratibořicích je románově, byť s literární licencí, přiblížen.

Mnohé zničila válka

Zatímco rundalský zámek je lotyšským klenotem, v Jelgavě je stav poněkud objektu trochu horší. Za obou válek ho armády poškodily, v současnosti slouží zemědělské univerzitě, ale na jeho restaurování se pracuje. Dovnitř jsem se nedostal, nádvoří plné stavebního materiálu je zamčené.

Ale na rozdíl od jiných bironovských sídel, třeba ve Svete, Vircavě, Luste, která skončila v ruinách, se stále může pyšnit jako architektonická památka.

Rodiče Boženy Němcové se do Zaháně odstěhovali z Ratibořic roku 1845, Němcová sem přijela v roce 1848. Rodiče tu zemřeli.

V Zahani, německy Saganu, byl za války tábor pro zajaté spojenecké letce. Některým se podařilo uprchnout podzemním tunelem, filmově byl příběh zpracovaný jako Velký útěk se Steve McQueenem v hlavní roli.