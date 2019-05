Čižmářová, která fotí i pro ostravskou zoo, získala v Tokiu bronzovou medaili v kategorii Věda – Životní prostředí upozorňující na problematiku plastového znečištění. Fotografka se zabývá převážně problematikou životního prostředí a obchodování s divokými zvířaty a částmi jejich těl, podílela se na vzniku výstavy Ukradená divočina a je zakládající členkou týmu The Kukang Rescue Program.

Terénní pracovnice Zoo Olomouc Lucie Čižmářová přihlásila svůj snímek do mezinárodní soutěže pro talentované fotografy The Tokyo International Foto Awards (TIFA). Do mezinárodní soutěže bylo přihlášeno přes 5000 fotografií z 88 zemí celého světa. Lucie soutěžila se snímkem Dost bylo plastů! v kategorii Věda – Životní prostředí, v níž získala bronzové ocenění.

Fotografie vznikla - stejně jako snímky pro kampaň Ukradená divočina - v ateliéru Střední školy oděvní a služeb Vizovice. Modelem je studentka oboru Fotograf.

Proč vytvořila tuto kompozici?

„Měla jsem tuto představu v hlavě už dlouho. Fotku jsem chtěla koncipovat takto kontroverzně proto, aby si lidi uvědomili, že ty tuny plastů, které se nacházejí v mořích, se plaví v domovině spousty živočichů a rostlin, kteří jsou nuceni se v nich „koupat“. Lidé by se měli zamyslet nad tím, jaký je to asi pocit koupat se v plastu, a pokud to my sami nechceme, proč to děláme jiným živým tvorům,“ vysvětluje Lucie Čižmářová.

Vychází ze zkušeností v Indonésii

Čižmářová je koordinátorkou veterinární péče a welfare organizace The Kukang Rescue Program zabývající se ochranou outloňů váhavých a bojem proti ilegálnímu obchodu s divokými zvířaty na indonéském ostrově Sumatra.

„Problém je pro mě o to palčivější tím, že dlouhodobě vidím situaci na vlastní oči v Indonésii, kde není výjimkou, že lidé vyhodí celý odpadkový koš do řeky před jejich domem,“ dodala.

Plast nejen pomáhá, ale i zabíjí

Na světě se každou minutu prodá 1 milion plastových lahví, každý rok se spotřebuje více než 5 trilionů plastových tašek a celkem polovina plastů, které používáme, je na jedno použití. Do oceánů se každý rok dostává až 13 milionů tun.

Plastový odpad ročně zabije milion mořských ptáků, 100 tisíc mořských savců a nepočítaně ryb. Pro zvířata se stávají pastí nebo jsou zvířaty konzumovány, jelikož jim připomínají potravu. Velkým problémem jsou i mikročástice plastu, které v produktech z moře, ale i v pitné vodě sami konzumujeme a tyto ohrožují i naše zdraví.