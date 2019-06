Mistrem Evropy se stal Pavel Drtil z Mladý Buků (klubová příslušnost 40+ Trutnov), který dokázal s národním týmem obhájit titul z loňska.

Škoda jen, že se nepokusil obhájit i titul mistra Evropy v nejprestižnější individuální mužské soutěži ve hře 501, do které se vůbec nepřihlásil podobně jako mezi ženami obhájkyně bronzu Alena Gregůrková z Náchoda (hájící barvy Republiky Úpice). Údajným důvodem byl nesouhlas s hracím systémem, který organizátoři oproti loňsku výrazně pozměnili.

Druhou medailistkou z regionu byla zmiňovaná Gregůrková, jež si došla pro evropský bronz v kategorii dvojic žen. Jen těsně ji pak utekly stupně vítězů s národním týmem žen, se kterým podruhé v řadě obsadila nejméně oblíbené čtvrté místo.

Naprosto stejný osud potkal i juniorský výběr ČR, jehož členy byl mimo jiných Nela Melicharová z Velkého Třebešova, Matěj Malach z Jičína a David Záruba z Libáňě u Jičína. A do třetice neblýskající se brambora - smolně čtvrtou příčkou zakončila své účinkování v mistrovském turnaji žákyň Nela Melicharová.

Přesto i tyto nevděčné pozice je zapotřebí oslavovat, protože v tak významných soutěžích a v tak silné konkurenci jde o výsledky s velkým V. Podobně hodnotit lze i další umístění v první desítce. Sedmé místo v ME žáků vybojoval Matěj Malach, deváté v ME juniorů David Záruba a stejně si počínal v ME dvojic mužů Antonín Davídek ze Dvora Králové a týmu 40+ Trutnov.

V úvodní den šampionátu se odehrálo i play off Champions league. Druhou sezonu za sebou reprezentoval v této evropské klubové soutěži Českou republiku tým 40+ Trutnov a navíc v náročné pozici obhájce bronzu. Reprezentace to byla opět příkladná jen tentokrát kovovou tečku neměla. Skončila totiž před branami semifinále, kde trutnovští prohráli těsně 6:7 s nakonec bronzovým italským družstvem Derby.

Na závěr trochu statistiky. Nadále znamenitá je historická bilance českých nároďáků. Ženám sice letos medaile necinkla, ale díky mužům, kteří obhájili prvenství, se Česká republika těší z dalšího medailového zářezu.

V novém tisíciletí se radovala z mistrovského titulu dohromady devětkrát (ženy 4x, muži 5x). Celkový součet získaných medailí je pak strhující - 30 cenných kovů z 40 možných (9 zlatých, 13 stříbrných, 8 bronzových) - což je suverénně nejvyšší počet ze všech zemí (druhé Německo a Chorvatsko mají aktuálně shodně 23 kovů). Více zlatých posbírali pouze Chorvaté a to 13 kusů. Tato čísla jasně dokazují, že české moderní šipky patří dlouhodobě na evropskou špičku!

A ještě jedna zajímavá analýza týkající se přímo letošního šampionátu v Caorle. V turnajích ME jednotlivců mužů a žen mělo Česko ve startovní listině nejvíce hráčů. Tedy dokonce více než domácí Itálie!

Další informace včetně kompletních výsledkových listin, fotografií či video záznamů lze vyhledat na oficiálním webu Unie šipkových organizací www.sipky.org popřípadě evropské šipkové federace www.edu-dart.eu.