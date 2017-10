Každoroční svátek milovníků dobrého jídla a pití a především poctivých místních surovin letos proběhne 3. - 5. listopadu v centru Palameeting ve známém turistickém středisku Riva del Garda.

Festival Garda con Gusto s podtitulem Carne salada & co. představí tradičně to nejlepší, co region v gastronomii nabízí.

Carne salada a olivový olej

Dvě místní speciality jsou známé nejen po celé Itálii a jejich věhlas proniká stále dále do světa. Hovězí maso, nakládané na několik týdnů do směsi koření a soli, se servíruje jako carpaccio nebo jako grilované tenké plátky. Přestože se dnes vyrábí i v okolních regionech, právě tady, na nejsevernější výspě jezera Garda původně vzniklo.

Carpaccio z carne salada si nelze představit bez kvalitního olivového oleje. A právě ten místní patří mezi nejkvalitnější vůbec. Nečekejte, že tu koupíte litrovou plechovku za 10 euro. Tady se vyrábí olej nejlepší kvality, který je vhodný pouze na konzumaci zastudena. Jeho silná chuť a vůně je nezaměnitelná. Tomu odpovídá i cena ale nebojte, tohoto oleje stačí na pokrm jen skutečně pár kapek.

Svaté víno je skutečný nektar

Slyšeli jste už název Vino Santo? Dezertní víno skvělé chuti vyrábí jen pár vinařů z malé oblasti Valle dei laghi, které leží kousek severně od jezera Garda. Hrozny místní odrůdy Nosiola se sklidí a na speciálních sítech se na volně proudícím vzduchu suší. Lisují se pravidelně okolo Velikonoc, tedy ve svatém týdnu a odtud také název výsledného moku, který lze bez obav nazvat nektarem.

Vylisovaná šťáva pak zraje okolo 10 let v dřevěných sudech. Výsledkem je unikátní chuť, sladká s osvěžujícími nakyslými ovocnými tóny. A jen pro ty, kterým by se zdála cena okolo 10 euro za 0,1 dl mnoho - ze 100 kg hroznů se vyrobí pouze okolo 15 litrů vína. Jedno z nejlepších vín nabízí např. cantina Pisoni v obci Pergolese. Bratři Pisoniové vyrábí i výborná bílá, červená a šumivá vína a rádi každého provedou i po svých sklepech.

Polenta z historického mlýna

Polenta patří k severní Itálii a zvlášť k alpským regionům. Mlýn Pellegrini v Riva del Garda býval poháněn vodním kolem. Dnes už je pohon elektrický, ale jinak se nic nezměnilo. Kukuřičnou mouku a pohanku melou stále stroje vyrobené ještě v c&k monarchii a dokonce zůstaly zachovány i převody koženými řemeny.

Majitel mlýna Alberto Pellegrini je skutečný polentový nadšenec, který každému rád zařízení ukáže a dokáže dlouze hovořit také o surovinách, které zpracovává. Jeho polenta je vyhlášená svou kvalitou. Samozřejmě ani Alberto nesmí na festivalu Garda con Gusto chybět u svého stánku.

Festival u jezera Garda si už za pár let vydobyl místo mezi oblíbenými gastronomickými událostmi pozdního podzimu. Samozřejmě všechny místní pochoutky je možné vychutnat i v některé z místních vyhlášených restaurací. Tajným tipem je restaurace Al Alto Forte v obci Nago. Je přímo ve staré pevnosti a tak lze vychutnat nejen kreace místního majitele a šéfkuchaře Marcella Franceschiho ale také nádherný výhled na jezero a hory kolem.