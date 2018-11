Asi jich bylo mnohem více, neopracované stély padly na stavební materiál, možná vzaly za své i povětrnostními vlivy. Původní počet se odhaduje na 15 tisíc. Podobné, ale mnohem menší lokality se nacházejí i v Anglii, Skotsku, na Sardinii, na Korsice. Ale maximálně se jedná o stovky kusů.

Tady v tisících kusech, od 80 centimetrů po až ojedinělý 21metrový kámen. V době, kdy je tu kdosi neznámý vztyčoval, egyptské pyramidy čekaly na své zbudování tisíce let. V Egyptě se stavěly divy světa v letech 2650 až 2550. V české kotlině se formovaly v mladší době kamenné první skupiny živící se zemědělstvím.

Kamenná detektivka

A najednou přijdete do Carnacu, městečka na jižní pobřeží Bretaňského poloostrova, a nevěříte vlastním očím. Na pozvolné rovině mezi lesíky se díváte na jednu z největších záhad starověké archeologie.

V romantických dobách znovuobjevení Keltů se vše začalo připisovat jejich magii. Druidské obřady hrály obrovskou roli, vysvětlení o stavbě se zdálo být neprůstřelné. Jenže když se zjistilo, že tu řady stojí od doby, kdy po Keltech nebylo památky, někdy z doby neolitu a na něj navazující doby bronzové, byla zase záhada na světě.

Tehdejší společenství byla máločetná, měli hlavně starost o přežití, takže proč tahali obří šutry a stavěli je do řad, kamenných alejí - alignementů?

Jaká božstva by se dala uctívat tolika kameny, které museli na místo přepravit asi nějakým smykacím postrojem, kolo neexistovalo. A obří kalendář? U Carnacu je potvrzena doprava z lomů vzdálených 3 až 4 kilometry.

S přestávkami to trvalo tři tisíciletí, až do doby bronzové, to už pyramidy byly postaveny. Ve všech lokalitách jsou stavby umístěny blízko moře.

Mimozemšťani berou vše

V době, kdy psal Erich von Däniken o mimozemských civilizacích a všichni hltali jeho knihy, označil kameny jako vysílače vesmírných signálů. Dobře se to četlo, jenže... Vyspělá civilizace a řady šutrů?

Vílí kámen

Hlavní kamenné aleje stojí v obci Le Ménec na okraji Carnacu. Ten dal jméno celé oblasti. Menhiry, nahrubo otesané kamenné jehly, se táhnou do osmikilometrové dálky ve 100metrovém pásu. Další pole odděluje silnice – Petit Ménec, Kerlescan a Kermario.

Všechny řady nejsou v přímce, některé tvoří půlkruh nebo kruh. Těm se říká kromlechy. V Kermariu stojí ještě větší kameny, měří kolem 7 metrů. Je jich přes tisíc. U Kerlascanu stojí 13 řad se 540 megality.

Největší evropský menhir naleznete u vsi Locmariaquer. Dostal jméno Vílí kámen (Er Grach). Bohužel byl povalen a při pádu se rozlomil na několik kusů.

V Locmariaqueru je i velký dolmen, což je označení pro obří kamenný stůl, jehož deska spočívá na menhirech. Archeologové jsou přesvědčeni, že se jedná o pohřební komory. Hlína a písek byly odváty a zůstaly jen „základy.“ Ale mohly také sloužit i zcela jiným účelům.

Carnac zůstane záhadou, návštěva stojí za to.