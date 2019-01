Pro mnohé je rozhodujícím faktorem při cestách i zmíněná doba letu, a pouhé čtyři hodiny v letadle se dají vydržet, stejně jako nerozhodí minimální hodinový časový posun po příletu při cestě do Egypta, nejbližší destinace s opravdu teplým počasím a vodou. Navíc v zimních měsících nejsou noci extrémně horké, jako v létě, a není třeba pouštět klimatizaci, která také nevyhovuje každému.

To dobře vědí například naši němečtí sousedé, kteří zejména na vánoční svátky a vítání Nového roku vyrážejí hojně do této oblíbené destinace. U nás platí pro cestovní kanceláře poněkud překvapivá praxe přes zimu do této oblasti pořádat zájezdy s odletem od nás tak leda do Hurghady nebo Marsa Alam, zatímco oblíbenou atraktivní lokalitu Sinaje nabízejí pouze od jara do podzimu.

Přitom na jihu Sinaje - oproti severu, ležícímu již u Středozemního moře, nehrozí bezpečnostní rizika odlišná jiným letoviskům u Rudého moře, otázkou každého je, zda absolvuje návštěvu starověkých památek, kde vzhledem ke koncentraci turistů může hrozit teroristický útok. Něco takového v klidných destinacích na Sinajském poloostrově se dosud nikdy nepřihodilo.

Ideální nejen pro bezpečí je jižnější část Sinaje, samotný Sharm-el-Sheikh, zvaný Město míru, kde přistaneme. Je vhodný pro ty, kterým nevadí hustá koncentrace hotelových komplexů a přístup do moře často po schodech ze strmého srázu.

Pravý opak je okolí Dahabu, vzdáleného 80 kilometrů. Zde je běžný pohodlný vstup z krátkého mola nebo rozplavání z prostoru mezi korály, většinou na pláži označeného "Easy entry", a blízkost horských štítů zde brání působení větrů, tudíž jako v Marsa Alam časté omezení vstupu do moře pro povětrnostní podmínky je zde vlastně raritou.

Fascinující podmořský život začíná hned u mola, kde při prostém šnorchlování je možno kochat se nespočtem obyvatelů korálového útesu. Navíc těsné lemování pláží horami umožňuje z některých hotelů i pěší vycházky do horských oáz, oblíbené jsou návštěvy Bílého nebo Barevného kaňonu či Mojžíšovy hory a kláštera sv. Kateřiny, a komu nevadí dlouhá cesta autobusem, v nabídce bývá Jeruzalém i Petra, ovšem podobné taháky již mohou být cílem teroristů. Mnozí i denně vyrážejí do vesnice Dahab, kam jezdí z okolních hotelů shuttle busy.

Kdo chce mít klid a užívat si krás Rudého moře, toho rozhodně neomrzí pobyt v hotelovém rezortu. Navíc doporučená varianta stravování all inclusive poskytuje prakticky celý den neomezenou konzumaci, včetně námi oblíbeného piva, strava neobsahuje vepřové, zato kvalitní hovězí je prakticky v každodenní, evropské kuchyni přizpůsobené nabídce, nechybějí však seznámení s egyptskou kuchyní.

Pro méně zkušené je určen tento článek, zmiňující tvory, kterých není radno se v moři dotýkat.

Tuzemští návštěvníci často využívají služeb německých cestovních kanceláří, odlety jsou z mnoha letišť ne až tak od nás vzdálených, zájezdy paradoxně většinou levnější, a dobrou e ekonomickou variantou je vyhledat si poblíž letiště ubytování, které v rámci balíčku Park, sleep & Fly nabízí zdarma parkování až na 3 týdny, čímž samotný nocleh vyjde velice levně a cestující má časovou rezervu před odletem.