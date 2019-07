Vévodu Wellingtona, významného vojevůdce, podílejícího se na Napoleonově porážce, pár let po vyhrané bitvě zaskočila úprava bitevního pole, kde vyrostl onen 45 metrů vysoký pahorek. Okomentoval to údajně deset let po vítězném boji slovy: „Vzali mi mé bojiště!“

Pahorek opravdu nepůsobí krajinářsky příliš přirozeně, i zkresluje realitu místa, ze kterého byl, pro Napoleona definitivně osudného 18. června 1815, dobrý rozhled po bitevním poli. Kdo má dostatek energie, může si na kopec vyšlápnout po 226 schodech a stanout pod sochou lva. Ta je odlita z hlavní francouzských děl a lví tlama výsměšně hledí k tehdy poražené Francii. Je možno využít speciálních 3D brýlí (tuto moderní techniku používá u nás nově špitál Kuks), kdy se přeneste do roku 1815.

Pod vrchem je zbudována multimediální expozice Memorial 1815, kde si milovníci vojenské historie přijdou na své díky rozličným projekcím, ať již jsou to animované obrazy, nebo 3D projekce.

Obdobou Maroldova panaromatu Bitvy u Lipan je sto dest metrů dlouhá a dvanáct metrů vysoká malba, Panorama bitvy u Waterloo, dílo francouzského malíře Louise Dumoulina z roku 1912 (pro nepopletení jmen při možné záměně - jiný malíř, pro změnu švýcarský, François Aimé Louis Dumoulin, se proslavil svými malbami námořních bitev, zemřel roku 1834). Návštěvnické centrum nabízí krom suvenýrů projekci filmu Waterloo.

VIDEO: Lví pahorek a jeho okolí

Statistika počtu mrtvých při představě litrů krve nasáklé do zdejší úrodné půdy vypadá děsivě, leč například u Borodina padl dvojnásobek a první příčku tristního top ten napoleonských válek má Lipsko, kde padlo na 110 000 vojáků. Podrobný opis této významné bitvy, po které byl poražený Napoleon internován (maje za sebou již dřívější exil na Elbě) na ostrov Svaté Heleny, najdete ZDE.

Obec Waterloo leží zhruba třicet kilometrů jižně od Bruselu, v okolí památníku je nespočet dalších muzeí a dalších připomínek bitvy, ať již to je Wellingtonovo muzeum, nebo statek v blízkém Vieux-Genappe, hlavní „vůdcův“ (myšleno Napoleonův) stan, kde je možno spatřit i posmrtnou masku postavou nevelkého velkého vojevůdce.

Waterloo, které přimělo k pádu dobyvačného ambiciózního Napoleona, pro změnu nastartovalo hvězdnou kariéru švédské kapely ABBA poté, co s písní Waterloo zvítězili v klání o evropskou cenu Velké ceny Eurovize. I když většina pamětníků nostalgicky vzpomíná na jejich líbivé melodie, mnozí by je pro jimi vnímanou komerční vlezlost naopak poslali nejraději na Elbu či Svatou Helenu. Z roku 1959 pochází tuzemské veřejnosti utajený starší country song Waterloo Stonewalla Jacksona, jehož rodiče bizarně pojmenovali po slavném generálovi z občanské války, pravé ruce generála Lee. U nás byl čerstvě promítán známý Bondarčukův film Waterloo z roku 1970, kde bylo možno vidět světové hvězdy jako Rod Steiger, Orson Welles nebo Christopher Plummer, i dnes hodnocený jako jeden z nejlepších válečných filmů.