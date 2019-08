Moravské zemské muzeum s centrálními budovami na Zelném trhu a Biskupském dvoře v Brně má nejen v tomto krajském městě další stálé expozice a budovy, ale ve své správě i objekty vzdálenější. Mezi nimi zámky Budišov, Jevišovice a Moravec.

Posledně jmenovaný byl širší veřejnosti dlouho uzavřen. Nejen pro lidi z místa a blízkého okolí může být zajímavé vědět, jak to vypadá uvnitř. Vedení Moravského zemského muzea se proto rozhodlo v prvním srpnovém víkendu zámek veřejnosti zpřístupnit.

„Jelikož se objevovaly dotazy veřejnosti, jak zámek vypadá zevnitř, rozhodli jsme se aspoň v rozsahu, který provoz depozitářů na zámku dovoluje, na jeden víkend v roce umožnit zájemcům do útrob zámku nahlédnout,“ uvedl generální ředitel MZM Jiří Mitáček.

Zámek má bohatou historii. Jeho předchůdcem byla středověká tvrz připomínaná roku 1347, patřící vladykům z Kralic. V následujících staletích se na panství vystřídalo několik majitelů z řad například Pernštejnů či Lhotských ze Ptení. Magnášové z Moravce nechali v 1. polovině 17. století nahradit zchátralou tvrz pozdně renesančním zámkem. V roce 1825 tehdy dvoupatrový zámek vyhořel a následně byl obnoven a přestavěn v klasicistním duchu. Původně zámecké kaple byla v roce 1794 přestavěna na kostel Nalezení a Povýšení sv. Kříže. Od roku 1946 byla na zámku dětská zotavovna.

Perličkou interiéru ilustrující novodobější historii zámku jsou například „fresky“ s hrajícími si pionýry na stěně středověkého sálu. Na jaře 1996 převzalo zámek do správy Moravské zemské muzeum, které jeho interiéry využívá jako depozitář pro své sbírkové předměty a stará se o údržbu této chráněné kulturní památky.

Zámek obklopuje tříhektarový anglický park se sbírkou exotických dřevin, který vznikl v souvislosti s rekonstrukcí budovy po požáru v roce 1825. Velkou zásluhu na jeho výjimečnosti má Gabriel hrabě Gudenus, údajně vzdělaný dendrolog. V parku je ojedinělá sbírka exotických dřevin jako například jedle stříbrná či borovice Jeffreyova. Vždy na jaře jsou ozdobou moraveckého zámeckého parku kvetoucí rhododendrony a azalky.

Kromě představení historie zámku bude první srpnový víkend čekat na příchozí i instalace malířky Jarmily Dvořákové. Již na páteční večer připravil Spolek holek Moravec na historickém nádvoří letní kino s filmem Špunti na vodě, v sobotu ve 21:00 filmoví fanoušci zhlédnou na nádvoří snímek Ženy v běhu. Celý víkend na „otevřeném“ moraveckém zámku završí v neděli v 15:00 koncert Bobrůvanky.

Návštěvníci Otevřeného Moravce by se měli připravit na to, že kromě knihovny hrabat Gudenusových a vstupní haly nemá zámek dobový mobiliář, na který bývají návštěvníci turisticky zpřístupněných zámků zvyklí. I tak budou jistě otevřené dveře do zámku Moravec atraktivní nabídkou pro veřejnost i ukázkou spolupráce správce zámku s aktivními místními občany.