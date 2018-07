Budiž ponechán zkáze

Doba církevních reforem zřejmě ovládla i opata zdejšího kláštera Ottu Steinbacha. Po likvidačním ohni, kdy shořela střecha kostele i ambitu, nechal kostel uzavřít a Josefu II. poslal žádost o zrušení poutního místa. Císař vyhověl, doba poutím nepřála.

Na pomoc přišli Ždárští

Ale to se nelíbilo Ždárským a postupně nechali, nakonec i za přispění církve, svatostánek opravit. A to byl ještě v objektu ovčín, kdy kopytnatci rozbili v kostele dlažbu.

Definitivní začátek záchrany, která nakonec vyústila v zapsání do seznamu UNESCO, přineslo zřízení hřbitova kolem kostela. Paradoxně hřbitov bránil v zápisu, vše se muselo uvést do původního stavu, pohřebiště vzniklo ve svahu pod kostelem.

Nepomucká legenda

Santiniho mistrovské dílo plné symboliky vzniklo na popud žďárského opata Václava Vejmluvy, který sem přišel jako novic ze Zelené hory nad Nepomukem. Tedy z místa narození barokního světce, jehož proslulost se rozšířila po celém světě. Pověst dí, že zemřel kvůli zpovědnímu tajemství, kdy na něm chtěl král Václav IV. vylákat, co mu sdělila královna Žofie.

Pravda ale je asi jinde, opilecký král byl kárán svým přítelem arcibiskupem Janem z Jenštejna za zhýralý život. Vedli ho oba, ale Jenštejn se napravil. Jenže pak nastalo mocenská přetahovaní - církev versus král. Hrálo se i o obsazení místa po kladrubském opatovi, což byla prestižní záležitost.

Zatímco Václav někde pobíhal s oštěpem na kance po lesích, arcibiskup Kladruby obsadil, to Václava hrozně vytočilo. Jenštejn se klidil panovníkovi z očí, tak si Václav vylil vztek na Nepomukovi, který prelátovi pomáhal. Sám ho mučil. To kanovník nepřežil, ale nepromluvil. Mrtvého ho hodili do Vltavy. Na hladině se prý objevilo kolem jeho hlavy pět hvězd. O pár dnů později našli jeho mrtvolu. Psal se rok 1393.

Tajemná symbolika

Staletí se nic nedělo, až přišla církev s Nepomukovým zázrakem, v jeho lebce se prý našel neporušený jazyk. Mrtvolu stále zkoumali, až přišli na kus hmoty připomínající jazyk. Legenda byla na světě. V minulém století se prokázalo, že šlo o kus mozkové tkáně obalené ztuhlou krví.

Sochy a obrazy Nepomuka jsou v celém křesťanském světě, kolem hlavy pět hvězd. K kostele Jana Nepomuckého na Zelené hoře stojí jeho socha na zeměkouli s pěti hvězdami, na znamení, kam misionáři přinesli symbol kříže (a většinou s ním i zkázu).

Zelenohorský kostel se podařilo opatu Vejmluvovi prosadit po svatořečení Nepomuka v dubnu 1719. Nechal odlesnit kopec nad Ždárem a po Santinimu chtěl navrhnutí stavby. Mistr barokní gotiky přišel s naprosto ojedinělým nápadem. Postavil nejprve kostel založený na symbolice čísla 5, poté ho obklopil opsanou ambitní hvězdou s číslem 10. Symbolika je složitá, nejlépe ji zachytíte při výkladu v kostele.

Při příchodu do svatostánku oči nejdříve zamíří pod kopuli. Tam je velký červený jazyk. Mlčení kanovníkovo.

Nyní se kostel opravuje, ale je přístupný.