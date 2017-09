Narodil se roku 1677, zemřel roku 1723, byl pochován na malostranském hřbitově, který již neexistuje. Hrob tu připomíná pamětní deska. Vytvořil styl, kterému se říká barokní gotika.

Do Žďáru nad Sázavou ho přivedl příslušník cisterciácké komunity Václav Vejmluva, který se rozhodl přivést k životu klášter, zdevastovaný požárem roku 1689. Devatenáctiletý mnich byl dost vzpurný ke svým nadřízeným, ale dokázal prosadit svou, chtěl zvelebit milovaný klášter. V roce 1706 se stal jeho opatem.

Santiniho pověřil vytvořením památky na Zelenou horu u Nepomuku, což byla domovská komunita řádu, vypálená husity. Ze západočeského Nepomuku se řeholníci vydali do Žďáru. Johánkovi z Nepomuku, který se stal uctívaným světcem, chce Vejmluva vzdát hold vytvořením poutního místa.

Nahrává mu Janovo blahořečení a také to, že se našla světcova lebka s kusem tkáně (1719), o níž se všichni domnívali, že je to Nepomukův jazyk. Tkáň byla zbytek mozku. Stylizovaný jazyk, symbol mlčení, je v kupoli kostela, dále zakomponován uvnitř poutního kostela Svatého Jana Nepomuckého.

Pověst praví, že chránil zpovědní tajemství královny Žofie, kterou Václav podezíral z nevěry. Jenže to bylo, podle historiků, jinak. Prchlivý král Václav IV. ho nechal mučit, až nešťastník zemřel. Nepomukovi sám prý pálil bok pochodní, to vše kvůli sporům s arcibiskupem Janem z Jenštejna. Ten proti králově vůli dosadil svého muže za opata kladrubského kláštera, a to se se zlou potázal. Před královým hněvem dokázal prchnout, to se ale nezdařilo jeho úředníkům v čele s Nepomukem.

Kultem Nepomuka chtěli Habsburkové nahradit uctívaného mučedníka Jana Husa. Johánek se stal po knížeti Václavovi nejslavnějším českým svatým. Věhlas překročil brzy hranice, s jeho sochami se setkáváme v celém křesťanském světě. Kolem hlavy má hvězdy, na ústech prst.

Opat Vejmluva nechává odlesnit kopec nad městem, přejmenovává ho na Zelenou horu a pak je již na Santinim, aby ukázal, co umí. Předvedl se dokonale, stvořil hvězdu ve hvězdě, tak z výsky vypadá areál poutního místa zapsaného roku 1994 na seznamu UNESCO. Stavba začala roku 1719, vysvětili ji 1722.

Santini se ale podílel i na opravě kláštera, nyní zámku.

Po Santiniho stopách ve Žďáru se můžete vydat v pravidelných, hojně navštěvovaných komentovaných prohlídkách, trvajících zhruba 50 minut. Vychází se od zámku.

Navštívíte mariánský sloup, prelaturu, baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, konvent, studniční kapli a rajský dvůr, sádky, hráz Konventního rybníku. Seznámíte se se životem cisterciáků. Prohlídka začíná každou celou hodinu.

V zámku sídlí Muzeum nové generace, to si nesmíte nechat ujít, je tu výborné infocentrum a lahodná kavárna s cukrárnou.

