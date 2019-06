Pustili se do příprav a fanoušci se mají na co těšit. Koncert se uskuteční 24. srpna, tentokrát netradičně v Trnavě na Třebíčsku. Pro fanoušky i kapelu je tam lepší zázemí.

„V Trnavě mají veliký rekonstruovaný kulturák, který je schopen pojmout takový veliký počet návštěvníků a je tam také spolehlivá elektřina, což profesionální zvuk potřebuje. Opět tam bude velká LED obrazovka. Vloni jsme nasadili vysokou laťku a rozhodně ji nechceme snižovat, spíš naopak,“ svěřuje se Pavel Kubát.

Letošním speciální hostem bude brněnský Titanic, což je legenda a průkopník československého heavy metalu.

Nejvíce fanoušků má Regon na Třebíčsku

Největší baštou Regonu bylo Třebíčsko. A to se také drží. „Před revolucí chodilo na koncerty víc lidí, po revoluci jich bylo méně. Ale například roky 1993-1998 nebylo jediného kulturáku, který by Regon nevyprodal,“ vzpomíná bubeník a Třebíčák Pavel Kubát.

V roce 2000 kapela ukončila činnost, ale už dva roky poté se Pavel chytil myšlenky udělat aspoň jednou za rok tradiční akci. A tak už sedmnáctým rokem každý srpen hrají pro své fanoušky velký koncert.

Dalším impulsem bylo loňské vydání desky Dirty history. „Jsou tam písničky, které mě v kapele minuly, v té době jsem tam ještě nebyl. A tak jsem si řekl, že to musíme dát dohromady. Teď, nebo nikdy. A také jsme cítili, že to našim fanouškům dlužíme. Bylo to období, které bylo fakt postavené na muzice,“ říká Kubát. Přesto, že má Regon 35 let, nouzi o nové, mladé fanoušky nemá.

Výročí Sametové revoluce si připomenou s fanoušky v Trnavě

Na srpnovém koncertu v Trnavě přehraje kapela celou poslední desku a zazní i další skladby, prostě takový průřez celou tvorbou. Dirty history je právě z období kolem Sametové revoluce. Texty jsou o lidech, o jejich charakteru, o tom, že minulost každého jednou dožene.

„Hodně se tam objevuje protipolitický aspekt. Textovou stránku věci obstarali Honza Kotas a Pavel Štěpánek. Když si dnes uvědomím, že jim tehdy bylo 25 a 23 let, klobouk dolů, jak moc je tam zaznamenaná myšlenka a jakou to má hloubku. To je taky myslím důvod, proč to tak stále oslovuje lidi,“ myslí si bubeník Regonu Pavel Kubát.