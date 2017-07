Templáři měli své komendy v Čechách i na Moravě, Templštejn je jako opevněné sídlo ojedinělý.

Z bojovníků bankéři

Chudí rytíři Krista Šalamounova chrámu, známí jako templáři, od templ – chrám, byl jedním z nejmocnějších křesťanských středověkých řádů. Historie je dlouhá, s tragickým koncem, zatčení předních členů řádu v pátek 13. října 1307 udělalo z tohoto data nešťastný den.

Původně to byli ochránci poutníků směřujících ke Svatému hrobu v Palestině. Poté se stali mocnou institucí, která po řadě let opustila ochranářskou činnost a začala se věnovat ekonomice. Právě majetek a moc je připravil posléze o život. Po dlouhém věznění a mučení byli přední řádoví rytíři v roce 1310 upálení, majetek z velké části zabavil král Filip IV. Sličný, papež posléze řád rozpustil.

Na romantiku tehdejší stavitelé nekoukali, ale ruina v stromy zarostlém terénu se nachází v údolí jedné z nejhezčích řek Vysočiny. Templáři usídlení v obci, tehdy vsi, Jamolice, začali stavět hrad koncem 13. století.

Mohutná zřícenina

Z Templštejna se zachovaly rozsáhlé zbytky štítové zdi, hradního jádra a předhradí. Ruiny stojí na dvou vrších, oddělené volným prostorem, na levou část se šplhá po dřevěných schůdcích z kmínků, je to trochu namáhavější výstup. Výhled stojí za to. I do hradního jádra je cesta trochu strmější. Majitelé hrad postupně rozšiřovali, až s z něj stal jeden z největších v této části Moravy.

Nejprve bylo postaveno hradní jádro, poté hradby, před dělostřelbou ho měla chránit štítová zeď. Nikdy ho nedobyli, snad ani nebyl obléhán. Zanikl po velkém požáru někdy v půlce 16. století. K rozšiřování hradu došlo za pozdějších majitelů, po zrušení řádu ho koupil Berchtold Pikner, poté tu sídlili Šelmberkové, od roku 1379 páni z Lipé, ti byli i posledními vlastníky. Pertoldovi z Lipé, který se zúčastnil protihabsburského stavovského povstání, panství zabavili. Požár nakonec vymazal hrad z mapy.

Pouhé legendy?

O pokladech, které templáři nashromáždili a ukryli, koluje mnoho pověstí a legend, vzhledem k obrovskému bohatství ale asi mají některé reálný základ.

Vše je obestřeno symbolikou, kterou řád používal, a proto stále lákají nejen hledače pokladů, ale také autory románů a filmů. Templář se dobré slovo, dokáže výborně prodat produkt. S templáři jsou spojovány historky o svatém grálu nebo Arše úmluvy.

Snaží se hrad zachránit

Zříceninu v dosti špatném stavu a zarostlou náletovými dřevinami zakoupil ve veřejné dražbě od Lesů ČR v roce 2011 ing. David Hamza.

Ve spolupráci s památkáři a dobrovolníky z Hnutí Brontosaurus a CK Kudrna pomalu opravuje jedinečnou památku. Za to mu patří velké poděkování. Minulý rok Templštejn nominovali na cenu Patrimonium pro futuro – Národním památkovým ústavem v kategorii Záchrana památky. V muzeu Moravského Krumlova jsou na výstavě Templáři i nálezy z hradu.

Další informace