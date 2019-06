Pokud jste trošku sportovně založeni můžete změřit své síly a vydat se na kole údolím řeky Sázavy. Podél celé řeky vede Posázavská cyklotrasa, která je převážně asfaltová, začíná u pramene řeky u obce Karlov a dovede nás po 210 kilometrech do obce Davle, kde svou pouť Sázava končí a vlévá se do Vltavy. Svou délkou můžeme tuto trasu nazvat opravdovou cyklistickou magistrálou.

Během putování po okrese Havlíčkův Brod cyklisty na trase čeká jako první Přibyslav, kde z památníků a bust Jana Žižky cítíme ze všech stran, že se zde odehrála nejedna bitva. Svou stopu zde zanechal také K. H. Borovský. V Přibyslavi můžeme navštívit zámek, který byl přestavěn z původního gotického hradu. V současné době je na zámku Muzeum hasičské techniky.

Cesta se vine dál přes Havlíčkův Brod, kde se dá projet centrem i areálem nemocnice a dlouhou alejí z města ven přímo do Světlé nad Sázavou, kde stojí za to sesednout z kola a prohlédnout si zámek jehož historie sahá až do středověku. Nachází se zde stálá expozice historického evropského skla, historických hodin, obrazů a soch a na své si přijdou také děti, je zde pro ně připraven třetí okruh, který je zavede doslova do zámeckého Dětského království.

Dalším bodem na trase a zajímavým městem je Ledeč nad Sázavou, na vápencovém ostrohu nad řekou Sázavou se vypíná Ledečský hrad, který se řadí mezi nejstarší šlechtické hrady v Čechách a je jediným dochovaným hradem středního Posázaví. Vybrat si můžete z několika prohlídkových okruhů nebo vystoupat po 111 točitých schodech na hradní věž odkud je nádherný výhled na město a Posázavskou krajinu s řekou Sázavou.

Putování Havlíčkobrodskem se dá zvládnout za jeden den, trasa vede krásnou krajinou, je dlouhá něco málo přes 50 kilometrů, protkaná zajímavými místy, příjemnými posezeními, občerstveními i kempy.