Prvenství patří žákům Základní školy ve Velkém Březnu, kteří nasbírali celkem 1915 kg vršků od petlahví. Je to o 744 kg více než v šestém ročníku soutěže, kdy také obsadili první příčku. A o rok později s 1175 kilogramy byli čtvrtí.

„Z vítězství máme neuvěřitelnou radost,“ sdělila koordinátorka environmentální výchovy ve Velkém Březnu Lenka Šidáková. „Sběr víček pořádáme několikrát do roka, vždy při sběru papíru. Obětavý tatínek Václav Mikesch pytle s vršky zdarma vozí ke zpracování do Purumu v Rynolticích. Obdrželi jsme za ně 10 533 koruny. K této částce připočítáme ještě dvoutisícovou výhru za prvenství a pak také další finanční výtěžky například z májového běhu a fun dražby. Dohromady jsme získali 45 tisíc korun. V pátek 21. června je slavnostně předáme našemu kamarádovi Martinkovi Maderovi, který trpí mozkovou obrnou a pravidelně jezdí na rehabilitace do lázní,“ dodala Lenka Šidáková.

Děti ve Velkém Březnu petvíčka sbírají od roku 2015 a v této aktivitě chtějí pokračovat. „Těší nás zájem o další spolupráci,“ uvedla Adéla Tomšů, vedoucí plastožroutího týmu ve zlínské společnosti Jelínek-Trading. „Vždyť recyklací petvíček pomáháme přírodě. Uvedu konkrétní příklad: Z 22 217 kilogramů podrcených vršků v osmém ročníku soutěže zhotovili zaměstnanci vrbenského závodu 1 234 zahradních kompostérů K700. Je tedy i v našem zájmu, abychom v soutěži pokračovali. Proto jsme už 3. června 2019 vyhlásili její devátý ročník, který potrvá až do 29. května 2020,“ dodala Adéla Tomšů.

Recyklační společnost Jelínek-Trading vykupuje víčka v Křelově na Hané, Vrbně pod Pradědem a Rynolticích. „Síť spolupracujících partnerů bychom rádi rozšířili. Sběrači petvíček zejména z Jižních Čech, měst Brna, Ostravy, Prahy a jejich okolí totiž mnohdy naříkají, že nedokážou zajistit odvoz vršků k recyklaci. Hledáme proto vstřícné partnery s většími skladovacími prostorami, v nichž by víčka shromažďovali. Až by jich nastřádali takové množství, že zaplní korbu kamionu, pak si pro ně přijedeme. Svoz menších objemů je totiž vzhledem k výraznému poklesu cen za plasty na evropském i světovém trhu pro firmu prodělečný,“ uvedla na závěr Adéla Tomšů.

Výsledky osmého ročníku soutěže Nakrmte Plastožrouta:

1. SRPŠ při ZŠ Velké Březno, Školní ulice - 1915 kg

2. V. ZŠ Žďár nad Sázavou,Palachova ulice - 1333 kg

3. Spolek při ZŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova ulice - 790 kg

4. KPŠ při ZŠ Prostějov,ulice V. Majakovského - 680kg

5. ZŠ Hranice, Třída 1. máje - 580 kg

6. ZŠ Rýmařov, Jelínkova ulic - 527 kg

7. ZŠ a MŠ Skalička - 520 kg

8. MŠ Kodaňská, Praha - Vršovice - 508 kg

9. SRPŠ při ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín, Turkmenská ulice - 460 kg

10. ZŠ Zašová - 440 kg