Je to vaše první setkání s touto operou?

Budete se divit, ale za pětatřicet let, co jsem u divadla, mne tato nádherná opera vždy minula. Byl jsem pokaždé v souboru asi zrovna ve špatnou chvíli na nesprávném místě (smích). Až nyní, díky současnému vedení, se mi můj tajný sen splnil. Nikdy jsem nehrál vojáka, natož důstojníka. A protože mám nedokončenou vojenskou katedru a jsem majitelem modré knížky, chtěl jsem si alespoň na vojáka zahrát (smích).

Je to zajímavé - za tak dlouhou dobu u divadla se povětšinou už setkám s takto slavným titulem poněkolikáté a hraji tak v několika různých režijních pojetích stejný titul, Carmen se mi však vyhýbala. Třeba je to i dárek k mým nadcházejícím narozeninám. Premiéra vychází přímo na toto datum. Samozřejmě netuším, kdo z nás bude zpívat, jelikož konkurence je veliká a všichni mí kolegové jsou originál a velmi dobří. Nechám se tedy překvapit. Hlavně se opravdu těším. Je to nesmrtelné téma lásky, vášně, bolesti, tak jako v životě. Obalené nádhernou muzikou.



Bude možné tuto novou inscenaci spatřit i mimo vaši domovskou scénu?



Určitě ano. Jednak jsme zájezdové divadlo, takže součástí našich repríz jsou i časté zájezdy do regionu. Pokud je mi známo, mělo by se s touto inscenací vyjet i do zahraničí, tak jako jsme letos byli s Toscou, Kouzelnou flétnou, Rigolettem, Ptáčníkem a Veselou vdovou. Naší nejčastější destinací je v poslední době Německo, Rakousko a Švýcarsko. Ale Carmen je i součástí letního turné našeho souboru, takže budou dvě reprízy Carmen open air v Praze (21. 8.) a Bratislavě (24. 8.).



S režisérkou Andreou Hlinkovou se nesetkáváte poprvé, jaká je spolupráce?



Režisér, dirigent a maminka má vždycky pravdu (smích). Ale Andrejka je naprosto pozitivní, spontánní a hlavně inspirativní člověk. Už v Rigolettu nebo Zemi úsměvů, kde jsme spolupracovali, mi spolupráce s ní vždy přinášela radost a inspiraci. Nechala mi prostor, abych do role vložil sebe. Neměl jsem pocit, že jsem nějak násilně vmanipulován do konceptu režiséra. A to mám rád. Určitou volnost, svobodu.



Chystáte ještě mimo divadlo nějaké projekty?



Bohužel jsem musel hodně věcí z rodinných důvodů odříct. Ale na jeden se opravdu těším. Skladatel a umělecký vedoucí souboru Collegium Hortensis Jan Zástěra napsal spolu s libretistou Martinem Budkem oratorium, které pojednává o morovém sloupu v Teplicích. Světová premiéra by měla být 13. září - open air v Teplicích. S tímto úžasným hudebním tělesem spolupracuji dlouhodobě. Natočili jsme společně i krásné CD v porcelánce v Dubí. Věřím, že i tento titul si najde cestu ke svým posluchačům.

Další informace https://www.radekkrejci.cz/