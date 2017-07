„Na zámku potkáte nejen Giacoma Casanovu, ale i armádu cínových vojáčků, prince Parida, klíčovou postavu trójské války, či působivé divadelní kostýmy, připomínající trendy šlechtické oděvní kultury, a mnoho dalších překvapení,” upozornila správa zámku.

Výstava cínových vojáčků Cínový vojáček na pochodu! nabízí v půvabných výstavních prostorách Galerie Giacomo na zámku Duchcov doposud nevídané defilé uniforem a vojenské techniky od starověku až do 20. století ze sbírek soukromého sběratele, majitele jedné z největších sbírek cínových vojáčků u nás.

Do 3. září se můžete těšit na stovky vojáčků různých velikostí a provedení, instalovaných do poutavých kompozic a dioramat, inspirovaných téměř všemi historickými epochami a největšími válečnými konflikty v dějinách. U příležitosti konání výstavy se v sobotu 29. července bude konat Mezinárodní modelářský festival Dux - Duchcov 2017 s výstavou modelů v konírně zámku Duchcov.

Výtvarná dílna v rámci expozice Okouzleni antikou, série intenzivních výtvarných kurzů, zaměřených na rozvíjení výtvarného vnímání v konfrontaci s antickým uměním, kolébkou středoevropské kulturní tradice, pořádá správa zámku Duchcov s výtvarnicí a pedagožkou Radkou Műllerovou. Děti ve věku od 9 let se kurzů mohou zúčastnit ve dnech 16. až 18. srpna, pro dospělé je kurz pořádán 19. srpna. Zájemci obdrží certifikát se zpětnou vazbou vlastní výtvarné práce. Součástí kurzů bude i úvodní prohlídka expozice Okouzleni antikou.

Svérázná a barevná inscenace Barevné Baroko na hudbu barokních skladatelů rozzáří interiér Valdštejnského sálu na zámku Duchcov u příležitosti letošní Hradozámecké noci v sobotu 26. srpna. Bude se jednat o komponované představení s bizarními a vtipnými tanečními kreacemi s výrazným výkonem operní pěvkyně. Hudebně-taneční program v režii a choreografii oceňovaného baletního mistra Vladimíra Gončarova ze Severočeského divadla spolupořádá Kulturní centrum Duchcov od 18 do 19 hodin. Následovat budou oživené prohlídky zámecké expozice s Casanovou v podání Petra Stolaře a Divadla V Pytli.

Ve spolupráci se Severočeskými divadlem z Ústí nad Labem připravila správa zámku pro návštěvníky zámeckých expozic výstavu divadelních kostýmů. Můžete je zhlédnout jak ve Valdštejnském sále, tak na prohlídkové trase „Casanova na zámku“, a to až do konce letošní návštěvnické sezóny. Dvě desítky historizujících divadelních kostýmů připomínají způsoby odívání šlechtické společnosti od doby renesance do konce 19. století. Kostýmy pocházejí z operních a baletních představení, uvedených na scéně Severočeského divadla – například z hry Casanova, Trubadúr, Netopýr, Čert a Káča, Manon Lescaut, My Fair Lady a dalších.

Další informace