Mezi tyto akce patří mj. Letní pohár SVČ Most, který je vyvrcholením příměstského tábora SVČ Most zaměřeného právě na stolní hokej. Účastníci příměstského tábora tak mohou poměřit své dovednosti nejen mezi sebou, ale i se zkušenějšími hráči.

I letos byly součástí Letního poháru SVČ Most disciplíny billiard-hockey šprtec, táhlový hokej Chemoplast a air-hockey. V air-hockeyi byl nejlepší Lukáš Doležal, v táhlovém hokeji Ondřej Černý a ve šprtci se nejvíce dařilo Davidu Kučerovi.

Za šprtcem se Mostečtí vypravili také do zahraničí. Již podruhé v letošním roce nastoupili v Petrohradě. V turnaji nižší kategorie Challenger zde zvítězil Jakub Hasil (BHC StarColor). V maďarském Ujszászi byl šprtcový turnaj tradičně součástí větší akce – Hungarian Open ve hře Shuttlecock, známé rovněž jako Vietnamský badminton. Turnaj ve šprtci měl charakter spíše exhibičního zápasu. Pohár za první místo si odnesl Patrik Purket.

Další soutěže mají mostečtí stolní hokejisté v plánu až na začátku září. Za šprtcem cestují do Dobré Vody u Českých Budějovic, turnaj v táhlovém hokeji Chemoplast odehrají v Prešově.

STOLNÍ HOKEJ - VÝSLEDKY:

Letní pohár SVČ Most – billiard-hockey šprtec – Český pohár Expres: 1. David Kučera (SVČ Most), 2. Jan Matuščín (BHC StarColor Most), 3. Marek Těšitel (SVČ Most), 4. Pavla Mišíková (BHC Most), 5. Matyáš Vaníček (BHC StarColor Most) atd.

Letní pohár SVČ Most – air-hockey – Český pohár „B“: 1. Lukáš Doležal (Black Sharks Most), 2. Dalibor Sem, 3. Matyáš Vaníček, 4. Jiří Horák, 5. David Kučera (všichni Most) atd.

Letní pohár SVČ Most – táhlový hokej Chemoplast – Český pohár „B“: 1. Ondřej Černý (Černí Zlobři), 2. Lukáš Doležal (Black Sharks Most), 3. Jan Matuščín, 4. David Kučera, 5. Pavla Mišíková (všichni Most) atd.

Summer St.Petersburg Cup – billiard-hockey šprtec – WTHA Tour Challenger: 1. Jakub Hasil (BHC StarColor Most), 2. Roman Tomašpol (Rusko), 3. Petra Mátlová (BHC Radošovice), 4. Pavel Němudrov, 5. Irina Belavina (oba Rusko)…, 10. Dagmar Hasilová (BHC Most)

Hungarian Open – billiard-hockey šprtec – WTHA Tour Challenger: 1. Patrik Purket (BHC Most), 2. Jan Matuščín (BHC StarColor Most), 3. Viktor Makula (Maďarsko), 4. Pavla Mišíková (BHC Most)…, 6. Jakub Hasil (BHC StarColor Most)