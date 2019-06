V soubojích se Střelicemi a „B“ týmy Modřic a Břeclavi získal v pěti zápasech čtyři body za výhru, dvě remízy a stejný počet porážek.

Aktuálně mosteckým patří pátá příčka devítičlenné tabulky. Tuto pozici, zaručující jako poslední postup do finále, bude chtít mostecké družstvo udržet v posledním kole, které proběhne v říjnu ve Stochově.

O čtyři dny později se hrálo také ve Středisku volného času Most. Další ze šprtcových turnajů regionální úrovně Expres nesl název Letní pohár StarColor a stal se kořistí Jana Matuščína hájícího právě barvy druholigového BHC StarColor Most.

BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC:

2. liga družstev – výsledky 4. kola: BHC StarColor Most – Sokol Střelice 3:3 a 3:5, TJ Sokol Stochov – BHK IQ Boskovice „B“ 6:2, BHC StarColor Most – Gunners Břeclav „B“ 3:3 a 1:3 Dragons Modřice „B“ - BHC StarColor Most 2:3, TJ Sokol Stochov – Sokol Střelice 5:2 a 5:3, BHL Žďár nad Sázavou – BHK IQ Boskovice „B“ 4:1, Dragons Modřice „B“ - BHK IQ Boskovice „B“ 1:6, BHK IQ Boskovice „B“ - THE Orel Bohunice 4:4, Gunners Břeclav „B“ - TJ Sokol Stochov 3:4

2. liga družstev – tabulka po 4. kole: 1. Gunners Břeclav „B“ - 20 bodů, 2. THE Orel Bohunice - 16, 3. BHL Žďár nad Sázavou - 15, 4. TJ Sokol Stochov - 15, 5. BHC StarColor Most - 13, 6. BHC Dobrá - 10, 7. BHK IQ Boskovice „B“ - 10, 8. Dragons Modřice „B“ - 8, 9. Sokol Střelice - 7

Letní pohár StarColor – SVČ Most – Český pohár Expres: 1. Jan Matuščín (BHC StarColor Most), 2. Ondřej Matura (SVČ Most), 3. Jozef Matuščín (BHC StarColor Most), 4. David Sklenář (KSH ZŠ Meziboří), 5. Daniel Donát (Real Draci 18. ZŠ Most) atd.