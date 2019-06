Počet zhlédnutí: 11

Článek od uživatele Martin Kučera

Šprtec hráli v polských Žorách, air-hockey v Mostě

Až do polských Žor vyrazili v sobotu 8. června za šprtcem Jozef a Jan Matuščínovi (BHC StarColor Most). Ani jeden z nich ale do popředí výsledkové listiny nepromluvil.