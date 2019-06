I letos v Petrohradě absolvoval poslední květnový víkend všechny tři turnaje zařazené do programu petrohradského Russia Open.

V billiard-hockeyové části v pěti zápasech čtyřikrát zvítězil a jednou prohrál. Ve vyrovnaném čele tabulky to stačilo na páté místo. Zvítězil Petr Honsa z Dobré Vody u Českých Budějovic. V air-hockeyi obsadil mostecký hráč čtvrté místo. V táhlovém hokeji Chemoplast vybojoval Hasil druhou příčku za vítězným Ruslanem Pasečnikem.

Air-hockeyový turnaj proběhl také ve Středisku volného času Most. Do programu Air-hockey školám, který se koná za finančního přispění United Energy, a. s., se tentokrát zapojili členové školního klubu 15. ZŠ Most. Zvítězil Filip Havlák.

Další air-hockeyový turnaj proběhne v SVČ Most již ve čtvrtek 13. června. Hrát se bude o Pohár CorroTech, zájemci o účast najdou potřebné informace na www.svc-most.cz. Ještě před tím vyrazí stolní hokejisté do slezských Žor na billiard-hockeyové Polish Open.

STOLNÍ HOKEJ - VÝSLEDKY:

Russia Open – billiard-hockey šprtec: 1. Petr Honsa, 2. Miloslav Mach, 3. Jan Ludvík, …, 5. Jakub Hasil

Russia Open – táhlový hokej Chemoplast: 1. Ruslan Pasečnik, 2. Jakub Hasil, 3. Pavel Němudrov

Russia Open – air-hockey: 1. Jevgenij Volkov, 2. Ruslan Pasečnik, 3. Naděžda Zacharova, 4. Jakub Hasil

Air-hockey školám XXII.: 1. Filip Havlák, 2. Jakub Svoboda, 3. Jakub Novický