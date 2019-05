Žák litvínovské Scholy Humanitas totiž uspěl v krajském kole SOČ pořádaném 25. dubna v Ústí nad Labem v kategorii Ochrana a tvorba životního prostředí. Jeho vítězná práce nese název „Vyhodnocení početnosti a biotopových preferencí skokana štíhlého na mosteckých výsypkách“.

Účastníky 53. ročníku Biologické olympiády krajské kolo naopak teprve čeká. Uskuteční se v květnu na teplickém gymnáziu, a to i za účasti nejlepších žáků z mosteckého okresního kola.

Ještě před jeho zahájením museli žáci odevzdat vstupní úkoly. Z možných témat si nejčastěji vybírali Sledování příjmu potravy živočichů nebo Otisky borky stromů. Dále následoval náročný test biologických vědomostí a laboratorní práce. Všechny úkoly přitom byly zaměřeny k tématu 53. ročníku, jímž je „Příjem a výdej látek aneb něco dovnitř a něco ven“. Okresnímu kolu, jako již tradičně, poskytla zázemí 10. ZŠ Most, která také ve spolupráci se SVČ Most soutěž organizačně zajistila.

Pořadí nejlepších v okresním kole Biologické olympiády:

Kategorie C - 6. - 7. třída ZŠ a příslušné ročníky gymnázií: 1. Denisa Alblová (Podkrušnohorské gymnázium Most), 2. Ondřej Bursík (Gymnázium TGM Litvínov), 3. Ondřej Sternthal (Podkrušnohorské gymnázium Most)

Kategorie D – 8. - 9. třída ZŠ a příslušné ročníky gymnázií: 1. Lukáš Vimr (SSZŠ Litvínov), 2. Jana Lisická (Podkrušnohorské gymnázium Most), 3. Marie Hovorková (Gymnázium TGM Litvínov)