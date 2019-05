V Modřicích BHC StarColor Most nastoupil k pěti zápasům a v průběhu většiny z nich tahal za kratší konec. Ve čtyřech případech z toho byl alespoň bod za remízu, jednou odešli mostečtí poraženi.

Regionální třetí liga billiard-hockeye šprtce se letos nekoná. Nahradil ji Severočeský pohár družstev a jeho první turnaj vyhrál tým Haluzáci ve složení Patrik Purket, Marek Těšitel a Ondřej Matura.

Nejbližší soutěžní program je poměrně chudý. O jarních prázdninách, ve středu 13. března, se v SVČ Most odehraje šprtcový turnaj kategorie Expres. V posledním březnovém víkendu se pak v Praze koná Českomoravský pohár družstev.

BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC - VÝSLEDKY:

2. liga družstev – výsledky 1. kola: BHL Žďár n.S. - THE Orel Bohunice 5:4, BHL Žďár n.S. - Gunners Břeclav „B“ 5:2, 3:5, THE Orel Bohunice – Gunners Břeclav „B“ 3:1, 3:2, BHC Dobrá – TJ Sokol Stochov 4:4, 3:4, BHK IQ Boskovice „B“ - BHC StarColor Most 2:2, 3:3, BHC Dobrá – BHC StarColor Most 3:3, 3:3, Dragons Modřice „B“ - TJ Sokol Stochov 3:5, 3:3, BHC StarColor Most – Dragons Modřice „B“ 2:4, BHK IQ Boskovice „B“ - TJ Sokol Stochov 4:4

2. liga družstev – tabulka po 1. kole: 1. TJ Sokol Stochov 7 bodů / 5 zápasů, 2. BHL Žďár n. S. 4/3, 3. THE Orel Bohunice 4/3, 4. BHC StarColor Most 4/5, 5. Dragons Modřice „B“3/3, 6. BHK IQ Boskovice „B“ 3/3, 7. BHC Dobrá 3/4, 8. Gunners Břeclav „B“ 2/4, 9. Sokol Střelice 0/0

CorroTech Severočeský pohár družstev – konečné pořadí: 1. Haluzáci, 2. Bufet, 3. Černí Panteři, 4. Real Draci 18. ZŠ Most „B“, 5. Černá Perla, 6. Real Draci 18. ZŠ Most „A“, 7. Tygři, 8. BHC 15. ZŠ Most, 9. Netopýři Most