Do výsledkové listiny se z nich nejvýrazněji zapsal Jan Matuščín (BHC StarColor Most), který zvítězil v hodnocení starších žáků a ujal se vedení průběžného hodnocení kategorie. V celkovém pořadí břeclavského turnaje mu patřila třicátá čtvrtá příčka.

V pořadí turnaje byl ale z mosteckých nejlepší Patrik Purket, který s bilancí čtyři výhry, jedna remíza, dvě prohry obsadil sedmnácté místo. Zvítězil Martin Vrána (THE Orel Bohunice).

Již tuto neděli cestuje BHC StarColor Most opět na Moravu, tentokrát do Modřic k zápasům prvního kola 2. ligy družstev. Tentýž den se v SVČ Most bude hrát Severočeský pohár družstev.

Gunners Břeclav Cup - Český pohár ČP36 – billiard-hockey šprtec:

1. Martin Vrána (THE Orel Bohunice), 2. Patrik Juchelka (SHL Brno), 3. Jaroslav Frankl Jun. (Dragons Modřice)…, 17. Patrik Purket (BHC Most), 20. Dalibor Frýba, 30. Matyáš Vaníček, 34. Jan Matuščín, 36. Ondřej Frýba (všichni BHC StarColor Most), 56. Ondřej Matura, 60. Marek Těšitel (oba SVČ Most), 62. Vít Kůřil, 68. Jozef Matuščín (oba BHC StarColor Most).