V mosteckém Středisku volného času se ve dnech 25. a 26. ledna utkalo více než sto padesát hráčů a hráček z různých koutů České republiky a také z německého Marienbergu v jubilejním dvacátém ročníku Ligy škol v billiard-hockeyi šprtci a v doprovodných turnajích jednotlivců.

V Lize škol bylo nejprve odehráno oblastní kolo Severozápad. V něm zvítězilo družstvo 18. ZŠ Most (Grimmová, Grimm, Donát, Jeníček) a společně s dalšími medailisty 4. ZŠ Most a ZŠ Meziboří postoupilo do následného finálového turnaje. Mezibořský tým musel nicméně kvůli kolizi s jinou sportovní akcí přepustit své místo 15. ZŠ Most. A do finálových bojů se nakonec dostalo také družstvo Gymnázia Most, které nahradilo absentující brněnský tým.

Mostečtí gymnazisté pak nabídnutou šanci využili a v sestavě Matuščín, Těšitel, Čihula brali nečekaný bronz. Suverénním způsobem získala po dvou druhých a jednom třetím místu premiérové prvenství v Lize škol ZŠ Břeclav Slovácká. Po pěti vítězstvích v řadě a obměně sestavy vybojovalo druhé místo CVČ Legato Kohoutovice.

Turnaje jednotlivců byly do Českého poháru zařazeny jako regionální kategorie, spojení s Ligou škol jim ale i tak zajistilo poměrně početné a pestře zastoupené startovní listiny. Vítězství ve šprtci a v táhlovém hokeji zůstala v Mostě díky Petru Henychovi a Janu Kusému. V air-hockeyi byl nejlepší břeclavský Simon Kaňa.

STOLNÍ HOKEJ – VÝSLEDKY:

CorroTech Liga škol – oblastní kolo Severozápad – billiard-hockey šprtec: 1. - 18. ZŠ Most „A“, 2. - 4. ZŠ Most „A“, 3. - ZŠ Meziboří „A“, 4. - 15. ZŠ Most „A“, 5. - Gymnázium Most „A“ atd.

CorroTech Liga škol – celostátní finále – billiard-hockey šprtec: 1. - ZŠ Břeclav Slovácká „A“, 2. - CVČ Legato Kohoutovice, 3. - Gymnázium Most, 4. - TJ Sokol Bohumín, 5. - 18. - ZŠ Most atd.

Pohár SVČ Most – Český pohár „B“ - air-hockey: 1. Simon Kaňa, 2. Jan Kocáb (oba Gunners Břeclav), 3. Jan Kusý (Black Sharks Most), 4. Denis Konečný (Mladé pušky Most), 5. Erik Stohanzl (Gunners Břeclav) atd.

Pohár SVČ Most – Český pohár „B“ - táhlový hokej Chemoplast: 1. Jan Kusý, 2. Lukáš Doležal (oba Black Sharks Most), 3. Ondřej Černý (Černí Zlobři), 4. Jaromír Foltýn Sen. (Seny-Oři), 5. Martin Laštůvka (Black Sharks Most) atd.

Pohár StarColor – Český pohár Expres – billiard-hockey šprtec: 1. Petr Henych (Most), 2. Vít Kůřil (BHC StarColor Most), 3. Aleš Mrázek st. (Podřípská NHL Roudnice n.L.), 4. Jozef Matuščín (BHC StarColor Most), 5. Ivo Černý (KSH Draci Třebenice) atd.