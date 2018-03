Zámecká brána se otevře v 10 hodin a na nádvořích bude připraveno mnoho stánků s velikonočním zbožím a dobrotami. Otevřen bude také zámecký šenk na prvním nádvoří.

Při procházce areálem objevíte živá zvířátka. O hudební doprovod se postará hudební formace Poitín, hrající irskou hudbu. Během dne se pobavíte při sledování mnoha vystoupení, uvidíte například bičařskou show, pouliční a loutkové divadlo Cirkus Žebřík, historický šerm v podání skupiny Alotrium a shlédnete ukázky velikonočních zvyklostí. Pro děti budou připravené velikonoční soutěže.

Při prohlídkách zámecký interiérů vás potěší velikonoční výzdoba. Kromě toho uvidíte nově zrestaurované barokní salonky s odkrytými barokními krby, které byly až do letošního roku zazděné. O jejich restaurování jsme psali v únorovém článku.

Restaurátorské práce v těchto místnostech skončily teprve před několika týdny. Uvnitř zámku probíhá stále stavební a restaurátorská činnost a budete mít tedy možnost během prohlídky vidět zámek i z trochu jiného úhlu.

Připravena bude také nová výstava s názvem Cesta kolem světa, fotografie z cest hraběte Lažanského z roku 1929, která nabízí velké množství jeho vlastních záběrů, dále snímky z produkce palubního profesionálního fotografa, zaměstnance společnosti HAPAG, který fotografoval převážně památky a následně fotografie distribuoval cestujícím přímo na lodi.

V neděli prvního dubna se sníží cena plného a sníženého vstupného na polovinu. Do zámeckého areálu bude jako vždy vstupné dobrovolné.

Velikonoce na Novém Hradě budou zakončeny v 17 hodin.

Otevřeno bude i následující den, tedy 2. dubna na Velikonoční pondělí. Už od 9 do 16 hodin. Dále v dubnu bude zámek otevřen od úterý do pátku od 10 do 15 hod a o víkendech od 9 do 16 hod.