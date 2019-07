Nová kolonie vzniká u Rané

Pražská zoo pomáhá se založením nové kolonie na Lounsku. V pondělí pracovníci zoologické odchytili devětadvacet volně žijících syslů obecných. Ty v úterý vypustili do lokality Hliniště poblíž obce Raná v západní části Českého středohoří.

V místě, odkud pochází část jejich předků, se tak stanou jedněmi ze zakladatelů nové volně žijící populace. Záchranný program sysla obecného koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

Syslové nejen z Česka

AOPK v lokalitě Hliniště vypustila asi stovku v ČR kriticky ohrožených syslů obecných. Kromě těch pražských jsou také ze Zoo Brno, ze záchranné stanice v Zoo Hluboká a několik jedinců z německých Zoo Norimberk a Opel Zoo.

Pražská zoo se přímé repatriace účastní poprvé, do záchranného programu se však zapojila již před mnoha lety, když pod Sklenářkou, kde bývala kolonie syslů až do konce 60. let, nejprve nechala spásat trávu ovcemi a následně pro sysly vybudovala vypouštěcí voliéru. V roce 2006 se do ní nastěhovali první jedinci odchycení v pražských Letňanech.

„Tvorba kolonie trvala několik let, k poslednímu doplnění došlo v roce 2011. Sysli se do voliéry stěhovali z několika lokalit, abychom omezili příbuzenskou plemenitbu. Již třetím rokem projektu se objevila první mláďata ve voliéře, sedmou sezónu se pak mláďata poprvé narodila mimo voliéru,“ popsal kurátor chovu savců Zoo Praha Pavel Brandl.

Po čtrnácti sezonách je kolonie stabilní, nezávislá na voliéře a přikrmování a je možné ji využít pro vypouštění syslů i mimo areál zoo. Zoo Praha je současně posledním místem v Praze, kde lze sysly obecné ve volnosti najít.

Letňanský sysel zmizel

„Je to takový paradox – velká kolonie bývala v Letňanech. Když se uvažovalo o tom, že by v Praze mohla být olympiáda, měla mít ve znaku právě ‚letňanského sysla‘,“ říká ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Dnes je jediná pražská kolonie syslů v areálu naší zoo. Předkové našich syslů pocházejí z Letňan nebo z oblasti Rané. Jsme rádi, že se sysli ze Zoo Praha nyní stanou zakladateli nové volně žijící populace.“

V Letňanech syslové pobývali na letišti, v posledních letech zde ale zřejmě zmizeli kvůli pořádání různých akcí a provozu.

Pomalu jich přibývá

Současné lokality výskytu jsou zcela izolované a většinou málo početné. Za této situace dochází snadno k jejich zániku. Ještě na začátku tisíciletí se hovořilo o pouhých 25 přežívajících koloniích a zhruba 2500 – 3000 posledních syslech. AOPK proto v roce 2008 iniciovala záchranný program.

Dnes už je početnost syslů obecných sice o něco příznivější, ale stav zůstává vážný – v roce 2018 byla početnost odhadována na 5 600 – 6 600 jedinců.

Video z vypouštění syslů