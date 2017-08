Bývalý klášter servitů přestavěný na zámek, na tak malou ves téměř neuvěřitelně velký kostel (o těch jindy), a ve svahu nad zámkem zmíněnou nádhernou přírodninu.

Cesta není značená, a možná je to dobře

Na návsi sice zaznamenáte tabuli Konojedské bochníky, tu další u nedalekých ruin velkého cihlového objektu, stával tu asi pivovar, asi přehlédnete. Vysoká, z pískovcových kamenů postavená zeď obklopující zámek vás povede, odbočku doleva k bochníkům spíše vytušíte. Najdete ji, když se zeď lomí a pokračuje téměř v rovině.

Po několika desítkách metrů uvidíte tabuli. Stojí před bývalým lomem, který tu čedičovou nádheru odkryl. Dno lomu je bohužel zarostlé, na tabuli uvidíte, jak to vypadá, když je výhled na skály dokonalý.

Zázraky přírody

Osm metrů vysoké skály tu tvoří tefritové sloupce. Sloupcovitá odlučnost není ničím výjimečným, České středohoří ji nabízí v tisíci variantách, ale Konojedy jsou raritní.

Jinde se jedná o pravidelné hranaté sloupy, tady vidíte, jak se skály ohnuly do oblouku a směrem vzhůru se zužují. Přitom se příčně rozdělily v pravidelných intervalech, při lomovém odkrytí vznikl dojem, že se díváte na bochníky chleba navršené na sebe. Mně to spíš připomíná kola sýra, ale to je jedno

Jsou vysoké téměř 80 centimetrů. Krátce po objevení vyvolaly zájem přírodovědců a milovníků přírody, na přelomu 19. a 20. se zasazovali o jejich ochranu.

Nyní požívají statut národní přírodní památky, a protože nejsou v dosahu masové turisty, mají šanci „přežít“.

Lokalita je také domovem chráněných živočichů, ještěrek a zmijí, rovněž i hmyzu. Rovněž rostlinstvo je tu chráněno.